Hamas: Esir Takası Arabulucuların Garantileri ile Başladı

Hamas'tan Esir Takası Açıklaması

Hamas, esir takasının bugün yeniden başlamasının, arabuluculardan İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına bağlı kalacağına dair aldıkları garantilere dayandığını duyurdu. Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, bu konu hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Kanu'dan Açıklama

Kanu, "Bugün esir değişim sürecinin yeniden başlaması, arabuluculara verdiğimiz taahhüt ve işgal devletinin anlaşmaya uymasını sağlayacak garantileri almamız doğrultusunda gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Hamas, arabulucuların sağladığı koşullar altında İsrail'in insani protokolü uygulamaya başlamasını beklediklerini belirtti.

İsrail'in Tutumu

Kanu, Hamas'ın tutumunun ve arabulucuların çabalarının İsrail'i esir takasına bağlı kalmaya zorladığını vurguladı. Ayrıca, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair müzakerelerin devam ettiğini açıkladı.

Kanu, "İşgal devletinin, geri kalan esirlerinin serbest bırakılması için ateşkes anlaşmasının tüm şartlarını uygulamaktan başka seçeneği yok" şeklinde konuştu.

İsrail Başbakanı'nın Oyalama Taktikleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oyalama taktiği ve anlaşmadan kaçma girişimini "kendisini ve hükümetini kurtarmak" için bir çözüm olarak gördüğü ifade edildi. Kanu, Hamas'ın "anlaşmanın başarısız olmasına izin vermeyeceğini" belirtti.

Esir Takası Süreci

Esir takasının altıncı turunda, Hamas tarafından Gazze'de biri ABD-İsrail, biri Rusya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli erkek esir serbest bırakıldı. İsrail ise toplam 369 Filistinli esiri serbest bırakıyor.

Serbest bırakılan Filistinli esirlerin, Kızılhaç ekiplerine teslim edildiği belirtildi.