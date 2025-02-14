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Hamas, Esir Takası Kapsamında 3 İsrailli Askere İsimleri Açıkladı

Hamas, esir takasının 6. turunda serbest bırakacak 3 İsrailli askerin isimlerini duyurdu. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:23
Hamas, Esir Takası Kapsamında 3 İsrailli Askere İsimleri Açıkladı

Hamas'tan Önemli Açıklama

Hamas, İsrail ile Gazze'de süren ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde 15 Şubat'ta serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin isimlerini açıkladı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, bu isimlerin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğunu duyurdu.

Esirlerin Vatandaşlık Durumu

Esirlerden Chen'in ABD-İsrail ve Troufanov'un Rusya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.

İsrail Yönetiminden Açıklama

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Hamas'ın yarın gerçekleştireceği esir takası esnasında serbest bırakılacak 3 esirin isimlerinin Qatar ve Mısır aracılığıyla Tel Aviv yönetimine ulaştığı belirtildi. Açıklamada, isimlerin kabul edildiği ifade edilerek, serbest bırakılacak İsrailli esirlerin ailelerinin detaylı bilgilendirildiği kaydedildi.

Esir Takasının Askıya Alınması

Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan esir takasının, İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmediği belirtilerek askıya alındığını aktardı. Hamas, bu kararın esir takasından yalnızca 5 gün önce duyurmasının, arabulucu ülkelere İsrail üzerinde baskı kurma fırsatı verirken, sürecin geleceği açısından olumsuz bir etki yarattığını ifade etti.

Uluslararası Tepkiler ve Gelişmeler

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması durumunda ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini ve "Sonra kıyamet kopsun." ifadesini kullandı. Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esirler serbest bırakılmazsa "ateşkesin sona ereceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulunarak, orduya Gazze bölgesine takviye birlik gönderilmesi talimatı verdi.

Hamas, arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşması ile ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine esir takasını uygulamaya devam edeceğini açıkladı. Esir takasının ilk 5 turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esirin serbest bırakıldığı bildirildi.

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