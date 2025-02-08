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Hamas, Esir Takasının Beşinci Turunda 3 İsrailli Esiri Teslim Etti

Hamas, esir takasının beşinci turunda 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti. Karşılığında 183 Filistinli esir serbest bırakılacak.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 12:23
Hamas, Esir Takasının Beşinci Turunda 3 İsrailli Esiri Teslim Etti

Hamas'tan Kızılhaç'a Teslimat

Hamas ile İsrail arasında devam eden esir takası müzakereleri çerçevesinde, beşinci turda Gazze'deki üç İsrailli erkek esir, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. Deyr el-Belah kentinde gerçekleştirilen teslimatla birlikte Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami Kızılhaç görevlilerine ulaştırıldı.

Çifte Vatandaş Ohad Ben Ami

Serbest bırakılan esirlerden Ohad Ben Ami'nin, Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor. Bu teslimatın ardından, 183 Filistinli esirin de bugün serbest bırakılması bekleniyor.

Filistinli Esirlerin Durumu

Serbest bırakılacak olan 183 Filistinli esir arasında; 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezası almış kişiler ve 111'inin ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişiler olduğu ifade ediliyor.

Kassam Tugayları'ndan Dikkat Çeken Mesaj

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, takas anlaşmasının bu aşamasında, teslimatın gerçekleştiği platform üzerine "Biz tufanız. Savaşın ertesi günü biziz." yazılı büyük bir pankart astı. Arapça, İbranice ve İngilizce olarak kaleme alınan bu ifade, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili yaptığı açıklamalara bir yanıt niteliğinde.

Trump'a Verilen Mesaj

Trump'ın Gazze'yi zorla yerinden etme ve savaş sonrası durumu ile ilgili yaptığı açıklamalar üzerine Kassam Tugayları’nın bu hamlesi, yerel basında Gazze'nin "tamamen yıkılmış" ve "yaşanılamaz" bir yer olduğu ifadelerine karşılık olarak değerlendirilmekte.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Önceki dört turda, toplamda 583 Filistinli esir ile 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Ateşkes anlaşmasının üç aşamalı olması planlanmakta olup, 1900'ün üzerindeki Filistinli ve 33 İsrailli esirin bu süreçte serbest bırakılması hedefleniyor.

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