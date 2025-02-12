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Hamas: Esirlerin Serbest Kalması İsrail'in Ateşkes Uygulamasına Bağlı

Hamas, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için İsrail'in ateşkes maddelerine uyması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:14
Hamas: Esirlerin Serbest Kalması İsrail'in Ateşkes Uygulamasına Bağlı

Hamas, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin salıverilmesinin Tel Aviv'in ateşkes anlaşmasının maddelerini yerine getirmesine bağlı olduğunu yineledi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Hamas olarak sergiledikleri tutumun net olduğunu ve ABD ile İsrail'in tehditlerine boyun eğmeyeceklerini belirtti. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanması için arabulucu ülkelerle iletişimlerini sürdürdüklerini aktaran Kasım, "İşgalcinin ateşkes maddelerine ve insani protokole uyması gerekir ki esirler serbest kalabilsin," ifadelerini kullandı.

Kasım, İsrail'in ateşkes ve esir takası anlaşmasının birçok maddesini yerine getirmeye yanaşmadığını vurguladı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, "Eğer Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa, ateşkes sona erecek ve İsrail şiddetli saldırılarına yeniden başlayacak ve Hamas sonunda yenilene kadar devam edecek," ifadelerini kullandı.

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