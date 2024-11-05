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Hamas: Filistin Direnişi İsrail'in Batı Şeria Planlarını Engelleyecek

Hamas, Filistin direnişinin İsrail'in Batı Şeria stratejilerini başarısız kılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 15:18
Hamas: Filistin Direnişi İsrail'in Batı Şeria Planlarını Engelleyecek

Hamas’tan Açıklama

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin halkının göstereceği direnişle birlikte, İsrail'in Batı Şeria'yı boşaltma ve Filistin davasını ortadan kaldırma planlarının başarısız olacağını ifade etti.

Şehitlere Saygı ve Direniş Vurgusu

Açıklamada, Batı Şeria'da hayatını kaybeden Filistinliler için başsağlığı dilekleri iletildi. Suikastların, Filistin halkının kararlılığını artıracağına ve şehitlere saygı göstermek amacıyla direniş yolunun sürdürüleceğine vurgu yapıldı. Ayrıca, "Filistinlilerin mukavemeti, sahadaki direniş kahramanlarının cesareti, Cenin, Tubas ve diğer bölgelerde verdikleri silahlı mücadele, İsrail'in Batı Şeria'daki boşaltma ve tasfiye planlarını başarısız kılacak," denildi.

İsrail'in Saldırıları ve Filistin Halkının Mücadelesi

Açıklamada, Filistin halkının, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına, ablukalarına ve açlık siyasetlerine karşı koymaya ve Batı Şeria'da yapılan gözaltı uygulamaları ile Yahudileştirme projelerine engel olmaya devam edeceği belirtildi. Bugün gerçekleşen çatışmalarda ise İsrail ordusunun düzenlediği operasyonlarda 2’si Cenin ve 2’si Tubas olmak üzere toplam 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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