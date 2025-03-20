Hamas, Filistin'e Çatışmayı Tırmandırma Çağrısı Yaptı

Hamas'tan Çatışmayı Tırmandırma Çağrısı

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail'in planladığı büyük yıkım operasyonuna karşı Filistin halkına çatışmayı tırmandırma çağrısı yaptı. Örgütün yazılı açıklamasında, işgalci İsrail ordusunun 58 gündür sürdürdüğü saldırıların, Cenin Mülteci Kampı’nda 24 saat içinde 95'ten fazla konutun yıkılmasını planladığı belirtildi.

İsrail'in Yıkım Planlarına Tepki

Açıklamada, İsrail'in bu yıkım eyleminin, Filistin halkına ve topraklarına karşı işlenen suçların bir devamı ve “soykırım” olarak nitelendirildi. Cenin Mülteci Kampı'nda, son 58 gün içerisinde 512'den fazla ev ve tesisin kısmen veya tamamen yıkıldığı ifade edildi.

Üstelik, bu yıkımlar sonucunda Cenin Mülteci Kampı'nda 21 binden fazla Filistinli yerinden edildi. Açıklamada, uluslararası çevrelerin bu duruma göz yumduğu ve Cenin’deki artan terörün “uluslararası sessizliğin” gölgesinde devam ettiği vurgulandı.

Filistin Halkına Direniş Çağrısı

Hamas, Filistin halkına ve direnişine kararlılık çağrısında bulundu. Filistinlilerin topraklarını ve kutsallarını savunma hakkı kapsamında, “tüm temas noktalarında işgalci İsrail güçleri ile çatışmanın tırmandırılmasını” talep etti.

Yerel Yetkililerin Açıklamaları

Cenin Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Beşir Metahin, Cenin Mülteci Kampı'ndaki 66 evi havaya uçurma planıyla ilgili bilgi verirken, Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar, İsrail ordusunun kentin altyapısını tamamen yok ettiğini açıkladı. Cerrar, “Kamptaki tüm altyapının, yolların ve iletişim ağlarının %100 yok edildiğini” belirtti.

İşgalin Yayılması

19 Ocak'ta Gazze'de varılan ateşkesin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak'ta Cenin kentine yönelik “Demir Duvar” adıyla yeni bir saldırı başlattı. Saldırılar, Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Şu ana kadar, Cenin ve Tulkerim'deki saldırılarda 100'ün üzerinde bina tamamen yerle bir edildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ve topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk olmak üzere 937 Filistinli yaşamını yitirdi ve yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.