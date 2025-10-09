Hamas: Gazze Ateşkesi Kapsamında Serbest Bırakılacak Filistinlilerin Listesini Teslim Ettik

Hamas, Gazze ateşkesi ve esir takası kapsamında İsrail'e serbest bırakılacak Filistinlilerin listesini teslim ettiğini açıkladı; nihai onay ve prosedürler bekleniyor.