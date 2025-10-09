Hamas: Gazze Ateşkesi Kapsamında Serbest Bırakılacak Filistinlilerin Listesini Teslim Ettik

Hamas, Gazze ateşkesi ve esir takası kapsamında İsrail'e serbest bırakılacak Filistinlilerin listesini teslim ettiğini açıkladı; nihai onay ve prosedürler bekleniyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 04:30
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 04:30
Açıklama

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail'in serbest bırakmasını istedikleri Filistinlilerin listesini teslim ettiğini duyurdu.

Detaylar

Hamas açıklamasında, listelerin ateşkes anlaşmasında mutabık kalınan kriterler çerçevesinde iletildiği belirtildi. Serbest bırakılacak Filistinlilerin isimleri üzerinde nihai mutabakatın sağlanması beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından isimlerin paylaşılacağı ifade edildi ve İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin Hamas'ın birincil önceliklerinden olduğu kaydedildi.

Hamas, çabaların 'son Filistinli esir serbest kalana kadar' sürdürüleceğini bildirdi.

Uluslararası Gelişme

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Hamas da ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulamıştı.

