Hamas: Gazze'de Açlık ve Susuzluk Tehlikesi 2 Milyonu Aştı

Hamas, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden şiddet olayları ve kuşatmanın etkileri nedeniyle Gazze Şeridi'nde 2 milyondan fazla Filistinlinin açlık ve susuzluktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Yapılan resmi açıklamada, “Her geçen gün daha da kötüleşen insani trajedi karşısında işgalci İsrail'in yardım girişimlerini engellemesi ve ilaç, gıda ve suya erişimi kısıtlaması nedeniyle Gazze'de 2 milyondan fazla insan açlık ve susuzluktan ölme riskiyle karşı karşıya.” denildi.

Ayrıca, İsrail'in gıda, ilaç ve suyu Gazze halkına karşı bir silah olarak kullandığına dikkat çekilen açıklamada, “Gazze Şeridi'nde çocuklar açlıktan ölüyor, aileler kıtlıktan parçalanıyor ve insan yaşamının en temel gereksinimlerinden mahrum kalıyorlar.” ifadesi vurgulandı.

Gazze'de Açlık Kritik Seviyelere Ulaştı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 10 Kasım'daki açıklamasında Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunarak, “Açlık, İsrail devleti tarafından silah olarak kullanılıyor.” demişti.

UNRWA'nın X hesabından 27 Kasım'da yapılan bir diğer açıklamada ise, “Gazze'de açlık kritik seviyelere ulaştı. İnsanlar, haftalar öncesinden kalan çöp yığınlarında yiyecek arıyor. Kış mevsimi yaklaşırken durum hızla kötüleşiyor ve acil insani yardım olmadan hayatta kalmak imkânsız hale geliyor.” ifadelerine yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.