DOLAR
34,68 0%
EURO
36,73 -0,01%
ALTIN
2.960,57 0%
BITCOIN
3.376.745,98 -0,06%

Hamas: Gazze'de Açlık ve Susuzluk Tehlikesi 2 Milyonu Aştı

Hamas, Gazze'deki 2 milyondan fazla kişinin açlık ve susuzluk riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 23:43
Hamas: Gazze'de Açlık ve Susuzluk Tehlikesi 2 Milyonu Aştı

Hamas, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden şiddet olayları ve kuşatmanın etkileri nedeniyle Gazze Şeridi'nde 2 milyondan fazla Filistinlinin açlık ve susuzluktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Yapılan resmi açıklamada, “Her geçen gün daha da kötüleşen insani trajedi karşısında işgalci İsrail'in yardım girişimlerini engellemesi ve ilaç, gıda ve suya erişimi kısıtlaması nedeniyle Gazze'de 2 milyondan fazla insan açlık ve susuzluktan ölme riskiyle karşı karşıya.” denildi.

Ayrıca, İsrail'in gıda, ilaç ve suyu Gazze halkına karşı bir silah olarak kullandığına dikkat çekilen açıklamada, “Gazze Şeridi'nde çocuklar açlıktan ölüyor, aileler kıtlıktan parçalanıyor ve insan yaşamının en temel gereksinimlerinden mahrum kalıyorlar.” ifadesi vurgulandı.

Gazze'de Açlık Kritik Seviyelere Ulaştı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 10 Kasım'daki açıklamasında Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunarak, “Açlık, İsrail devleti tarafından silah olarak kullanılıyor.” demişti.

UNRWA'nın X hesabından 27 Kasım'da yapılan bir diğer açıklamada ise, “Gazze'de açlık kritik seviyelere ulaştı. İnsanlar, haftalar öncesinden kalan çöp yığınlarında yiyecek arıyor. Kış mevsimi yaklaşırken durum hızla kötüleşiyor ve acil insani yardım olmadan hayatta kalmak imkânsız hale geliyor.” ifadelerine yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zelenskiy: NATO Üyeliği ile Ukrayna Savaşını Sona Erdirmeye Hazırız
2
Türkiye-Belçika İş Gücü Anlaşması'nın 60. Yılı Brüksel'de Kutlandı
3
Mali Cumhurbaşkanı Goita, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı
4
Bakan Işıkhan'dan BM Koordinatörü'ne Filistin Tepkisi: 'Bu Haklı Mücadeleyi Terörle Eşdeğer Tutmak Kabul Edilemez'
5
30 Kasım 2024: Siyasi ve Spor Gelişmeleri Takipte
6
Irak Savunma Bakanı: Ordumuz Sınırları Koruma Konusunda Hazır
7
TÜRGEV, MÜSİAD EXPO 2024'te Ziyaretçilerini Karşılıyor

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı