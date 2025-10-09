Hamas: Gazze'de Ateşkes Anlaşması — Türkiye, Katar, Mısır ve Trump'ın Çabaları Takdir Edildi

Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşması olduğunu doğruladı; Türkiye, Katar, Mısır ve ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuk çabaları takdir edildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 02:51
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 02:51
Hamas teyit etti, arabuluculara teşekkür

Hamas, Filistinli gruplarla yürütülen ciddi müzakerelerin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğruladı. Açıklamada anlaşmanın Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngördüğü belirtildi.

Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur.

Açıklamada, arabuluculara teşekkür edilerek Katar, Mısır ve Türkiye başta olmak üzere çabaların büyük takdirle karşılandığı ifade edildi. Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarına da teşekkür edildi.

Trump'ın açıklamasında, ateşkes anlaşmasına garantör devletler ile çeşitli Arap, İslam ve uluslararası çevrelere seslenilerek, İsrail hükümetinin anlaşmanın sorumluluklarını yerine getirmeye zorlanması ve uzlaşılan konuların uygulanmasından kaçınılmasına izin verilmemesi çağrısı yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Gazze, Kudüs, Batı Şeria ve tüm Filistin topraklarında İsrail'in planlarına karşı onurlu duruş sergileyen Filistinlilerin selamlandığı; bu büyük fedakarlıklar ve dik duruşun işgalci İsrail'in boyun eğdirme ve yerinden etme planlarını başarısızlığa uğrattığı vurgulandı.

Halkımızın fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini, verdiğimiz söze sadık kalacağımızı ve halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin etme hakkı gibi ulusal haklarından vazgeçmeyeceğimizi vurguluyoruz.

ABD Başkanı Trump daha önce İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

