Hamas, Gazze'de Ateşkes Anlaşmasının Taslağını Tamamladı

Hamas, Gazze'de Ateşkes Anlaşmasını Tamamladı

Hamas sözcüsü Cihat Taha, Gazze'de ateşkes anlaşmasının nihai taslağının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Taha, İsrail tarafının bu taslağa verdiği yanıtı beklediklerini belirtti.

Taha, Al-Araby Al-Jadeed televizyonuna yaptığı açıklamada, ara bulucuların Gazze'de ateşkes müzakereleri ve esir takası konusundaki anlaşma taslağını finalize ettiğini ifade etti. Anlaşmanın imzalanması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun temsilcisinin Katar'ın başkenti Doha'ya gelerek son düzenlemeleri onaylaması gerektiğini vurguladı.

Ateşkes Görüşmeleri Olumlu Seyrediyor

Katar merkezli El Araby TV'nin haberine göre, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde sona yaklaşılıyor. Ateşkes sürecinin olumlu bir şekilde ilerlediği ve önümüzdeki saatlerin kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

Gelişmelere göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında hangi noktalardan çekileceği konusunda mutabakata varılmasının ardından, ilk aşamada Refah sınır kapısı ve Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'ndaki bazı yerlerden çekilecek.

Ateşkesin üzerinden bir hafta geçmesinin ardından, esirlerin serbest bırakılması ve İsrail'in mutabık kalınan bölgelerden çekilmesi planlanıyor.

Ortak Basın Toplantısı Bekleniyor

Ayrıca, ara bulucu ülkeler olan Katar, Mısır ve ABD, ateşkesin detayları, uygulanma takvimi ve yürürlüğe girme tarihine ilişkin ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze mevcut durumu hakkında yaptığı son açıklamada, bir anlaşmaya varılması yönünde ilerlemeler kaydedildiğini dile getirmişti.

Öte yandan, İsrailli esir aileleri, Başbakan Netanyahu'ya kalan esirlerin de serbest bırakılması için acil bir değişim anlaşması imzalaması çağrısında bulundu. Aileler, ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Netanyahu hükümeti aleyhinde İsrail Yüksek Mahkemesi'ne dilekçe sundular.