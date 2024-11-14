Hamas: Gazze'de Ateşkese Hazırız, Ancak İsrail'den Ciddi Teklif Yok

Gazze'de Ateşkes İçin Ciddi Teklif Beklentisi

Hamas Siyasi Büro üyesi Basim Naim, içinde bulundukları zor durum üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Naim, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkese hazır olduklarını, ancak İsrail'in aylardır hiçbir ciddi teklif sunmadığını vurguladı.

Müzakere Süreci ve Son Gelişmeler

Katar'da Sky News televizyonuna konuşan Naim, ateşkes müzakereleri kapsamında temmuzda bir uzlaşma sağlandığını ve bu konunun detaylarının ele alındığını ifade etti. "Sanırım ateşkese ulaşmaya çok yakındık. Bu savaşı sona erdirecek, kalıcı bir ateşkes sağlayacak, tam çekilme ve esir değişimine gitmeye hazırdık. Ancak (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) başka bir yol tercih etti," dedi.

İsrail'in Saldırıları ve Ciddi Teklif Yokluğu

Naim, ateşkese yaklaşmanın ardından İsrail'in Gazze kentinde üç ayrı katliam gerçekleştirdiğini ve 31 Temmuz'da, Hamas’ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast düzenlendiğini hatırlattı. "Bundan sonra hiçbir ciddi teklif almadık," ifadesini kullandı.

İleriye Dönük Beklentiler ve Çağrı

Hamas yetkilisi, durumu durdurmak ve barışa giden yolu açmak için tüm tarafları gerekli adımları atmaya çağırarak, "Çocuklarımız için onurlu ve müreffeh bir geleceği güvence altına almak istiyoruz" dedi. Naim, toplantılara katılmaya ve Gazze'deki ateşkes anlaşmasına hazır olduklarını yineledi.

Biden’ın Önerisi ve Netanyahu’nun Şartları

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, 27 Mayıs'ta Hamas ile İsrail arasında esir takası için yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu duyurmuştu. Bu öneriye, Hamas’ın "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesi, yeniden inşa ve esir takası" gibi konularda olumlu baktığını bildirmesi kısa sürmemişti.

Ancak, Netanyahu'nun bu önerilere dair güçlü bir açıklama yapmaktan kaçınması dikkat çekti. Daha sonra Netanyahu, esir takası için Gazze'yi parçalamayı amaçlayan koşullar öne sürdü ve bu nedenle müzakerelerden sonuç alınamadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.