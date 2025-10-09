Hamas Gazze'de Ateşkesi Doğruladı: Türkiye, Katar, Mısır ve Trump'a Teşekkür

Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasını doğrulayarak Türkiye, Katar, Mısır ve ABD Başkanı Trump’ın çabalarını takdirle karşıladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 02:20
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 02:20
Taraflara teşekkür mesajı

Hamas, Gazze’de bir ateşkes anlaşmasına varıldığını doğruladı. Yapılan açıklamada, tarafların vardığı bu sonucun resmen kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ara buluculuk ve diplomatik girişimleri dolayısıyla Türkiye, Katar ve Mısır ile birlikte ABD Başkanı Trump’ın çabalarının takdirle karşılandığı vurgulandı.

Hamas, bu tür diplomatik girişimlerin sürecin ilerlemesine katkı sağladığını ifade ederek, ilgili aktörlerin rolüne dair memnuniyetini dile getirdi.

