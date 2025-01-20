Hamas Gazze'de Egemenliğini Koruyor: İsrailli Uzmanların Değerlendirmesi

İsrailli Uzmanlar Gazze'yi Değerlendiriyor

Yedioth Ahronoth gazetesi analistleri, Hamas ile İsrail arasında gerçekleştirilen ateşkes ve son gelişmeler üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Uzmanlar, Tel Aviv'in istemediği bir senaryonun gerçekleştiğini ve Hamas'ın 15 ay süren askeri saldırılara rağmen hala güçlü bir konumda bulunduğunu belirtti.

Hamas ve Esir Takası

Hamas ve İsrail arasındaki esir takası anlaşması çerçevesinde, 3 İsrailli kadın karşılığında 90 Filistinli çocuk ve kadın, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı. Serbest bırakılan esirlerin durumuna ilişkin dikkat çekici bir ayrıntı ise, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın teçhizatlı bir biçimde ortaya çıkmasıydı.

Avi Issacharoff'un Değerlendirmesi

Yedioth Ahronoth analistlerinden Avi Issacharoff, yazısında, "Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, Hamas'ı ortadan kaldıracağını açıklamış olsa da, Hamas askeri ve siyasi açıdan güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, bazı güvenlik görevlilerinin savaşın sonuçsuz olduğu konusundaki uyarılarına rağmen, hükümetin alternatif bir yönetim bulma çabalarını reddettiğini vurguladı.

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