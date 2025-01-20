Hamas Gazze'de Egemenliğini Koruyor: İsrailli Uzmanların Değerlendirmesi

İsrailli Uzmanlar Gazze'yi Değerlendiriyor
Yedioth Ahronoth gazetesi analistleri, Hamas ile İsrail arasında gerçekleştirilen ateşkes ve son gelişmeler üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Uzmanlar, Tel Aviv'in istemediği bir senaryonun gerçekleştiğini ve Hamas'ın 15 ay süren askeri saldırılara rağmen hala güçlü bir konumda bulunduğunu belirtti.
Hamas ve Esir Takası
Hamas ve İsrail arasındaki esir takası anlaşması çerçevesinde, 3 İsrailli kadın karşılığında 90 Filistinli çocuk ve kadın, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı. Serbest bırakılan esirlerin durumuna ilişkin dikkat çekici bir ayrıntı ise, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın teçhizatlı bir biçimde ortaya çıkmasıydı.
Avi Issacharoff'un Değerlendirmesi
Yedioth Ahronoth analistlerinden Avi Issacharoff, yazısında, "Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, Hamas'ı ortadan kaldıracağını açıklamış olsa da, Hamas askeri ve siyasi açıdan güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, bazı güvenlik görevlilerinin savaşın sonuçsuz olduğu konusundaki uyarılarına rağmen, hükümetin alternatif bir yönetim bulma çabalarını reddettiğini vurguladı.
Açıklamalar ve Tahminler
Hamas'ın hâlâ Filistinlilerin gözünde egemenliği elinde bulundurmasının yanı sıra, sınırın diğer tarafında yeniden yapılanma ve asker sayısını artırma çabalarının devam ettiğini sözlerine ekleyen Issacharoff, "Bu durum, savaşın en büyük başarısızlığıdır" Sivil toplum kuruluşu İsrail Savunma ve Güvenlik Forumu Başkanı Amir Avivi de, güvenlik birimlerinin Hamas'ı askeri bir yapı olarak yok etme çabalarına odaklandığını ifade etti. Bununla birlikte, Hamas'ın bölge halkının gözünde hala egemen bir otorite olduğunu vurguladı. Haaretz gazetesinin askeri analistlerinden Amos Harel ise, Gazze'de Hamas'ın askeri gücünü sergileyen olaylara dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin geleceğine yönelik düzenlemelerin gündeme geleceğini her iki tarafın da dikkate alması gerektiğini ifade etti. 15 Ocak'ta arabulucu ülkelerden Katar tarafından duyurulan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Bu anlaşma, 42 gün sürecek üç aşamadan oluşuyor ve İsrailli 33 esirin yanı sıra 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılacağı belirtildi. Hamas'ın askeri kanadı, bu ilk aşama kapsamında 3 İsrailli kadını Kızılhaç'a teslim etti. İsrail'in, 7 Ekim 2023'te başlattığı operasyonlar sırasında 46 bin 913 kişinin hayatını kaybettiği ve 110 bin 750 kişinin yaralandığı rapor edilmiştir.
Güvenlik Analistlerinin Görüşleri
Gelecek Perspektifi
Ateşkes Anlaşması Detayları
Sivil toplum kuruluşu İsrail Savunma ve Güvenlik Forumu Başkanı Amir Avivi de, güvenlik birimlerinin Hamas'ı askeri bir yapı olarak yok etme çabalarına odaklandığını ifade etti. Bununla birlikte, Hamas'ın bölge halkının gözünde hala egemen bir otorite olduğunu vurguladı.
Haaretz gazetesinin askeri analistlerinden Amos Harel ise, Gazze'de Hamas'ın askeri gücünü sergileyen olaylara dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin geleceğine yönelik düzenlemelerin gündeme geleceğini her iki tarafın da dikkate alması gerektiğini ifade etti.
15 Ocak'ta arabulucu ülkelerden Katar tarafından duyurulan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Bu anlaşma, 42 gün sürecek üç aşamadan oluşuyor ve İsrailli 33 esirin yanı sıra 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılacağı belirtildi. Hamas'ın askeri kanadı, bu ilk aşama kapsamında 3 İsrailli kadını Kızılhaç'a teslim etti.
İsrail'in, 7 Ekim 2023'te başlattığı operasyonlar sırasında 46 bin 913 kişinin hayatını kaybettiği ve 110 bin 750 kişinin yaralandığı rapor edilmiştir.