Hamas Gazze'de Kapsamlı Ateşkese Hazır: İsrail Şartlarında Israrcı

Hamas kapsamlı ateşkese hazır olduğunu açıkladı

Hamas, Gazze'de tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında bölgenin idaresinin bir teknokrat heyete bırakılacağı ve saldırıların sonlandırılacağı bir kapsamlı ateşkese hazır olduğunu duyurdu.

Örgüt, 18 Ağustos tarihinde arabulucuların sunduğu ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini kabul ettiğini açıkladı. Buna göre; İsrail hapishanelerinden anlaşma sağlanan sayıda Filistinli esirin salıverilmesi, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilerek tüm saldırıları sonlandırması ve insani yardımların bölgeye ulaşmasının sağlanması şartları yer alıyor.

Gazze idaresi ve teknokrat teklifinin detayları

Hamas, Gazze Şeridi'nin idaresini kurulacak Filistinli teknokrat bir heyete devretmeye hazır olduğunu bildirdi. Teklifte, esir takası ve insani erişimin güvence altına alınması temel unsurlar olarak vurgulandı.

İsrail reddetti, kendi şartlarını açıkladı

İsrail Başbakanlık Ofisi ise Hamas'ın kabul iddiasını reddetti ve ateşkesin ancak İsrail güvenlik kabinesinin belirlediği şartlarla sonlanabileceğini belirtti. İsrail'in sıraladığı şartlar arasında tüm İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ın silah bırakması, Gazze'nin silahsızlandırılması, İsrail'in Gazze'nin güvenlik kontrolünü elinde tutması ve İsrail'i tehdit etmeyecek alternatif bir sivil idarenin kurulması bulunuyor.

Siyasi gerilim ve kamuoyu baskısı

İsrail hükümetinin açıklaması, Batı Kudüs'te Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine karşı düzenlenen kitlesel protestolar sırasında geldi. Esir yakınları ve muhalefet, Netanyahu'yu hükümetindeki aşırı sağcı unsurların baskısıyla ateşkes ve esir takası anlaşmasını kasıtlı olarak imzalamamakla; böylece Gazze'deki İsrailli esirlerin hayatını riske atmakla suçluyor.

Saldırıların seyri ve kritik tarihler

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenliyor ve insani yardım ablukasıyla bölgedeki Filistinlileri kıtlıkla karşı karşıya bırakıyor. 8 Ağustos'ta Gazze kentini işgal kararı alan İsrail, kenti 29 Ağustos'ta "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan etti ve işgal girişimi kapsamında kentin dış mahallelerine yoğun hava ile kara saldırıları düzenliyor.

Uluslararası toplum ve İsrail kamuoyundan gelen tepkilere rağmen Başbakan Netanyahu, gazetecilere ve yetkililere göre Gazze'ye saldırıların sona ermesine yönelik bir anlaşmaya yanaşmıyor.