Hamas: Gazze'deki Direnişi Sıfırlamak İstemek Kabul Edilemez

Hamas'tan Net Açıklama: Direniş Sona Erdirilemez

Hamas, İsrail'le yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci ve üçüncü aşamalarını uygulamaya hazır olduğunu duyurdu. Ancak örgüt, "direnişi Gazze'den çıkarmanın veya silahsızlandırmanın kabul edilmeyeceği" konusunda ısrarcı olduğunu bildirdi.

Esir Takası ve Başarı Mesajı

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, 22 Şubat Cumartesi günü Filistin halkının büyük bir başarıyla karşılaşacağını vurguladı. Esir takasının yeni bir turunu işaret eden Kasım, müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılan birçok Filistinli esirin özgürlüğüne kavuşacağını belirtti.

Kasım, "Hem siyasi olarak hem de sahada ateşkes anlaşmasının ikinci ve üçüncü aşamalarını uygulamaya hazırız. İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve kalıcı ateşkesle sonuçlanacak esir takasına hazırız" dedi.

İşgalcinin Talepleri Saçmalık

Serbest kalacak esirlerin sayısının artırılmasını kabul ettiklerini vurgulayan Kasım, buna karşın "İşgalcinin Hamas'ı Gazze Şeridi'nden uzak tutma şartı, saçma bir psikolojik savaş. Direnişi Gazze'den çıkarmak veya silahsızlandırmak kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas, 22 Şubat'taki takas kapsamında 3 yerine 6 İsrailli sağ esiri serbest bırakmayı kabul ettiğini de açıkladı. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Bu süreçte, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin geçişine 27 Ocak'ta açılmış, >İsrail ordusu 9 Şubat'ta bu alandan çekilmiştir. Ayrıca, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, hastaların tahliyesi için 1 Şubat'ta açılmıştır.

İlk altı turda, toplamda bin 135 Filistinli esir, Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir ile serbest bırakılmıştır. Üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşması doğrultusunda, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Ancak, Hamas, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin sayısıyla ilgili resmi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. İsrail medyasında, altıncı tur sonrası Gazze'de 73 İsrailli esirin kaldığı yönünde bilgiler yer alıyor. Birinci aşamanın sonunda, Gazze'deki esirlerin durumu ikinci aşama müzakerelerinde ele alınması planlanıyor.