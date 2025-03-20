Hamas: Gazze'deki Kara Harekâtının Sorumluluğu İsrail'e Aittir

Hamas, Gazze'de düzenlenen kara harekâtının sonuçlarından İsrail'i sorumlu tuttu ve ateşkesin ihlal olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 00:02
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 00:02
Hamas: Gazze'deki Kara Harekâtının Sorumluluğu İsrail'e Aittir

Hamas, Kara Harekâtının Sonuçlarından İsrail'i Sorumlu Tutuyor

Hamas Hareketi, ABD desteğiyle gerçekleştirilen soykırımın gölgesinde, Gazze Şeridi’nin ortasına düzenlediği kara harekâtının sonuçlarından tamamen İsrail’in sorumlu olduğunu açıkladı.

Açıklamalarda Bulunuldu

Açıklamada, “Siyonist işgalciyi ve onun terörist, suçlu liderliğini, Gazze Şeridi’nin ortasına (Netzarim Koridoru) düzenlenen kara harekâtının sonuçlarından tamamen sorumlu tutuyoruz. Bu, imzalanan ateşkes anlaşmasının yeni ve ciddi bir ihlalidir.” ifadesi kullanıldı.

İsrail’in Tehditleri ve Halkın Kararlılığı

İsrail Savunma Bakanı’nın Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine yönelik tehditlerinin, Netanyahu hükümetinin derin krizini gözler önüne serdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu tehditler, halkımızın kararlılığını zayıflatmayacak ve topraklarına ve ulusal haklarına olan bağlılığını etkilemeyecektir.” denildi.

Göç Tehditlerine Yanıt

Hamas, “Halkımız Filistinliler, haklarına sımsıkı tutunarak topraklarında kalmayı sürdürecek, tüm gönüllü veya zorla göç çabalarını boşa çıkaracaktır. Bizler açıkça 'Kudüs'ten başka bir yere göç yok' diyoruz.” diyerek göç tehditlerine yanıt verdi.

Ateşkes Anlaşmasına Bağlılık

Ateşkes anlaşmasına bağlı kalmayı sürdüren Hamas, arabulucu ülkelere (Mısır ve Katar) bu sorumsuz ihlallere sebep olanların dizginlenmesi konusunda sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

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