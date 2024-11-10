Hamas, Gazze'deki Soykırım İçin İslam Dünyasına Acil Müdahale Çağrısında Bulundu

Hamas'tan Acil Müdahale Çağrısı

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği soykırımın durdurulması amacıyla Arap ve İslam dünyasına harekete geçme çağrısında bulundu. Bu açıklama, Cibaliya'da bir evin bombalanması sonucu 15'i çocuk 36 kişinin yaşamını yitirmesi sonrası yapıldı.

Durumun Ciddiyeti

Hamas, yazılı açıklamasında, "Katliamların yapıldığı, soykırım ve açlık savaşının yürütüldüğü Gazze'nin kuzeyindeki durumu dikkate alarak, Riyad'da toplanan Arap ve İslam dünyası liderlerinin sorumluluklarını üstlenerek acilen müdahale etmesi gerekmektedir," ifadelerine yer verdi.

İsrail Saldırıları Süreklilik Arz Ediyor

Açıklamada, üzerinde 400 gün geçmesine rağmen devam eden saldırılara dikkat çekilerek, "İsrail’in bu uygulamaları, sivilleri açlığa mahkum etmesi ve Gazze’nin kuzeyinde etnik temizlik operasyonları gerçekleştirmesi ile kanıtlanmaktadır," denildi.

Uluslararası Toplumdan Beklentiler

Ayrıca uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve ilgili kuruluşlardan, Gazze'nin kuzeyinde yaşanan katliamların durdurulması için acil harekete geçilmesi ve insanlığa karşı suç işleyenlerin yargılanması talep edildi.

Yaşananların ardından, Hamas, uluslararası kamuoyunu bu çirkin saldırılara karşı duyarlı olmaya çağırarak, durumu hızla değerlendirmelerini istedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.