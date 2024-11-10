DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.741.059,28 -4,55%

Hamas, Gazze'deki Soykırım İçin İslam Dünyasına Acil Müdahale Çağrısında Bulundu

Hamas, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırılarının durdurulması için İslam dünyasına acil müdahale çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 15:18
Hamas, Gazze'deki Soykırım İçin İslam Dünyasına Acil Müdahale Çağrısında Bulundu

Hamas'tan Acil Müdahale Çağrısı

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği soykırımın durdurulması amacıyla Arap ve İslam dünyasına harekete geçme çağrısında bulundu. Bu açıklama, Cibaliya'da bir evin bombalanması sonucu 15'i çocuk 36 kişinin yaşamını yitirmesi sonrası yapıldı.

Durumun Ciddiyeti

Hamas, yazılı açıklamasında, "Katliamların yapıldığı, soykırım ve açlık savaşının yürütüldüğü Gazze'nin kuzeyindeki durumu dikkate alarak, Riyad'da toplanan Arap ve İslam dünyası liderlerinin sorumluluklarını üstlenerek acilen müdahale etmesi gerekmektedir," ifadelerine yer verdi.

İsrail Saldırıları Süreklilik Arz Ediyor

Açıklamada, üzerinde 400 gün geçmesine rağmen devam eden saldırılara dikkat çekilerek, "İsrail’in bu uygulamaları, sivilleri açlığa mahkum etmesi ve Gazze’nin kuzeyinde etnik temizlik operasyonları gerçekleştirmesi ile kanıtlanmaktadır," denildi.

Uluslararası Toplumdan Beklentiler

Ayrıca uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve ilgili kuruluşlardan, Gazze'nin kuzeyinde yaşanan katliamların durdurulması için acil harekete geçilmesi ve insanlığa karşı suç işleyenlerin yargılanması talep edildi.

Yaşananların ardından, Hamas, uluslararası kamuoyunu bu çirkin saldırılara karşı duyarlı olmaya çağırarak, durumu hızla değerlendirmelerini istedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB, Anıtkabir'in Tarihi Fotoğraflarını Paylaştı
2
Hatay Antakya'da İnşaat Şantiyesinde Yangın!
3
Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Hakkında Şantaj İddiası: Akıl Almaz Olaylar Yaşanıyor
4
Geleceğin Askeri Teknolojileri Ankara'da Tartışılacak
5
Atatürk, Senegal'de 86. Yılında Anıldı
6
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'
7
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden 10 Kasım Anma Mesajları

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek