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Hamas, Gazze'deki Soykırımı Durdurmaya Yönelik Girişimlere Açık

Hamas, Gazze'deki soykırımı durdurmaya yönelik her türlü girişime olumlu yaklaştıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 17:34
Hamas, Gazze'deki Soykırımı Durdurmaya Yönelik Girişimlere Açık

Hamas'tan Önemli Açıklama

Hamas Hareketi, Gazze'deki soykırımı durdurmaya yönelik her türlü girişime olumlu yaklaştıklarını duyurdu. Bu açıklama, hareketin 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapıldı.

Fedakarlık ve Hedefler

Açıklamada, "Halkımızın hak, ilke ve emellerine, şehitlerin kanlarına ve fedakarlıklarına sıkı sıkıya bağlılıkla birlikte, işgalin halkımıza yönelik saldırganlığını ve suçlarını durdurmak için her türlü ciddi ve gerçek girişime açığız." ifadeleri dikkat çekti.

Muhteşem Anlaşmanın Koşulları

Gazze'deki soykırımı durdurmak amacıyla yapılacak olan muhtemel anlaşmanın, yerinden edilenlerin geri dönmesi, işgalin geri çekilmesi, halkımıza yardım, işgalin yok ettiği yerlerin yeniden inşası ve ciddi bir esir takası anlaşması ile tamamlanması gerektiği belirtildi.

Filistin Halkının Hakkı

Filistin halkının kendi geleceğini belirleme ve kendi iç yapısını düzenleme hakkına sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kimsenin Filistin halkına vasilik dayatmasının mümkün olmadığı vurgulandı. Bunun yanında, Gazze Şeridi'nin geleceğini belirleme konusunda uluslararası ve Siyonist projelerin reddedildiği ifade edildi.

İsrail'in Saldırılarına Karşı Mücadele

Açıklamada, Hamas Hareketi'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına büyük bir çabayla karşı koymaya çalıştığı belirtildi. Bu bağlamda, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da, İsrail ile Hamas arasında bir esir takası anlaşmasının yakın olduğuna dair iddialarda bulundu.

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