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Hamas: Gazze'deki Yerinden Edilen Filistinliler Şiddetli Rüzgarla Zor Gece Geçirdi

Gazze'de yerinden edilen Filistinliler, şiddetli rüzgar nedeniyle zor bir gece yaşadı. Hamas, acil yardım talep ediyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:34
Hamas: Gazze'deki Yerinden Edilen Filistinliler Şiddetli Rüzgarla Zor Gece Geçirdi

Gazze'deki Yerinden Edilen Filistinliler Zor Bir Gece Geçirdi

Hamas, Gazze Şeridi'nde çadır ve barınma merkezlerinde yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin, bölgedeki şiddetli rüzgar ve soğuk hava koşulları nedeniyle "zor ve korkunç" bir gece geçirdiğini duyurdu.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye karavan ve barınma yardımlarının girişini engellemesi nedeniyle bu insanların zor bir dönemden geçtiğini" belirtti.

İnsani Yardımlar İçin Uluslararası Baskı Gerekiyor

Kanu, soğuk hava şartlarına dikkat çekerek, ateşkes kapsamındaki insani protokolün uygulanması için İsrail'e uluslararası baskı yapılmasının gerektiğini vurguladı. Hamas, Gazze'ye insani yardımların girişine olanak sağlayan bu protokolün hızla hayata geçirilmesi için öncelik verdiklerini belirtti.

Gazze'de yaşanan şiddetli yasak ve rüzgarlar, özellikle İsrail saldırıları sonucu evlerini kaybeden ve yerinden edilen Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırdı. Gazze Belediyesinden gelen bilgilere göre, İsrail ordusunun 16 aydır süren saldırıları nedeniyle, altyapının hedef alınması sonucunda Filistinlilerin kaldığı çadırlar yağmur ve kanalizasyon suları altında kaldı.

Acil Yardım İhtiyacı

Gazze'deki hükümet, bölgede acil olarak karavan ve çadır ihtyacının bulunduğunu belirtiyor. Ayrıca, İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki insani protokolü kasıtlı olarak uygulamadığı ifade ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten 19 Ocak 2024'e kadar sürdürdüğü saldırılarda, 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti, bu rakam 14 binden fazla kaybolan kişi ile birlikte artış gösterdi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'ne göre, saldırı esnasında Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.

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