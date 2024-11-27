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Hamas, Gazze'nin Kuzeyi için 'Acil Kurtarma' Çağrısı Yaptı

Hamas, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin kurtarılması için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 23:32
Hamas, Gazze'nin Kuzeyi için 'Acil Kurtarma' Çağrısı Yaptı

Hamas, uluslararası topluma, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin kurtarılması için "acilen harekete geçme" çağrısında bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde sürdürdüğü saldırıların 55 gündür devam ettiği belirtildi. Hamas, bu süreçte, Filistin halkına yönelik en çirkin suçların işlendiğini vurguladı.

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde sivillere yönelik hunharca öldürme eylemlerinin ve çok sayıda alıkoymanın devam ettiği ifade edildi. Ayrıca, kuzeydeki hastaneler, sağlık personeli ve sivil savunma birimlerinin hedef alındığına dikkat çekildi.

Cibaliya ve Beyt Lahiya beldelerinde sıkı bir ablukanın sürdüğü belirtildi. Hamas, Beyt Lahiya'nın gün boyunca şiddetli bombardıman altında kaldığını ve burada yaşayan Filistinlilerin bölgeden göç etmesinin istendiğini ifade etti.

Açıklamada, Gazze’deki Filistin halkına yönelik soykırımdan ABD yönetiminin sorumlu olduğu vurgulanırken, uluslararası topluma acilen harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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