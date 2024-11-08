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Hamas Gazze'ye Destek Gösterisi İçin Çağrıda Bulundu

Hamas, Gazze'deki duruma dikkat çekmek amacıyla destek için gösteri çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 15:52
Hamas Gazze'ye Destek Gösterisi İçin Çağrıda Bulundu

Hamas'tan Gazze'ye Destek Çağrısı

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistinlilere, Arap ve İslam dünyasına İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılara karşı destek gösterisi yapma çağrısında bulundu.

Açıklamalar ve Çağrılar

Hamas yöneticisi Mahmud Merdavi, yaptığı yazılı açıklamada, "Batı Şeria'daki Filistinlilerin, Gazze'ye destek vermek ve esirlerle dayanışma sağlamak için harekete geçmesi gerekiyor," ifadesine yer verdi. Merdavi ayrıca, "Filistin halkının yaşam hakkını ve özgürlüklerini korumak için, öncelikle Arap ve İslam dünyası olmak üzere, tüm özgür insanları meydanlara çıkmaya davet ediyoruz," açıklamasında bulundu.

Gözler Gazze'de

Merdavi, Gazze'de yaşananların "ispat edilmiş soykırım" olduğunu belirterek, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı şiddete karşı "topyekun ayaklanma" çağrısında bulundu. 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda, yaklaşık 43 bin 469 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bunlar arasında 17 bin 210 çocuğun ve 11 bin 742 kadının bulunduğu bildirildi. Ayrıca, 102 bin 561 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Sivil Altyapının Hedef Alınması

Halkın, tehlikelere karşı sığınmak zorunda kaldığı hastaneler ve eğitim kurumları, saldırılarla hedef alınmakta ve bu süreçte sivil altyapı büyük ölçüde tahrip olmaktadır. Gazze'de hala enkaz altında binlerce insanın olduğu kaydedilmektedir.

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