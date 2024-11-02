Hamas, Geçici Ateşkes Tekliflerini Aldatmacadan İbaret Gösterdi

Hamas Geçici Ateşkes Tekliflerini Eleştirdi

Hamas Siyasi Büro üyesi İzzet er-Rişk, Gazze'deki saldırıların durmasını, İsrail ordusunun çekilmesini ve yerinden edilen kişilerin evlerine dönüşünü kapsamayan geçici ateşkes tekliflerini aldatmaca olarak nitelendirdi.

Geçici Ateşkes Teklifinin İçeriği

Rişk, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından önerilen iki günlük ateşkes girişiminin yetersiz olduğunu vurguladı. 27 Ekim tarihinde Sisi, İsrailli dört esir ile bazı Filistinli esirlerin takası için bu teklifi gündeme getirmişti.

İsrail'in Taktikleri

Hamas yetkilisi, birkaç günlük ateşkes önerilerini sahte olduğunu ve bu tekliflerin Gazze'deki saldırıların durmasını sağlamadığını belirtti. Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakereleri zaman kazanmak için bir taktik olarak kullandığını belirtti.

Arabuluculuk Çabaları

Öte yandan, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, 29 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze’deki ateşkes için arabuluculuk çabalarının sürdüğünü ifade etti.