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Hamas, Han Yunus'ta İsrail Askerlerine Saldırdı

Kassam Tugayları, Han Yunus'taki saldırılarda İsrail askerlerini ölü ya da yaralı olarak hedef aldıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 19:10
Hamas, Han Yunus'ta İsrail Askerlerine Saldırdı

Hamas'tan Açıklama: Han Yunus'ta Başarılı Saldırılar

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenledikleri kara saldırısı sonrasında İsrail askerlerinden ölü ve yaralıların bulunduğunu bildirdi.

Saldırının Detayları

Yapılan açıklamalarda, Han Yunus'un Hamed bölgesinde çeşitli patlayıcılar ile İsrail askerlerinin hedef alındığı ifade edilerek, bölgedeki çatışmaların ciddiyeti vurgulandı.

Özellikle el-Havuz bölgesinin batısındaki askerlerin hedef alındığı belirten Kassam Tugayları, Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde de 10 kişilik bir İsrail asker grubunun anti-personel roketi ile vurulduğu kaydedildi.

İsrail'in Tepkisi ve Savaş Uçakları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 16 Ağustos tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Deyr el-Belah kentinin doğusundaki bölgelerin yanı sıra Han Yunus'a bağlı El-Karara, El-Mevasi, Cela, Hamed ve Nasr bölgelerinin boşaltılmasını istedi. Bu haritada "güvenli bölge" ilan edilen Mevasi'nin bazı kısımlarının da yer aldığı dikkat çekti.

Adraee'nin bu talebinin ardından, 16 Ağustos'ta İsrail hava kuvvetleri, Hamed Mahallesi'ndeki sivil yerleşim alanlarına yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi ve bu saldırılarda birçok konut yerle bir oldu.

Yaralı ve Ölü Sayıları

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, en az 40 bin 99 Filistinli, bunların 16 bin 314’ü çocuk ve 10 bin 980’i kadın olmak üzere hayatını kaybetti, 92 bin 609 kişi ise yaralandı.

Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alındığı saldırılarda, sivil altyapının da ciddi şekilde tahrip olduğu bildiriliyor.

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