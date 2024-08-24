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Hamas Heyeti Kahire'ye Gidiyor

Hamas, ateşkes ve esir takası müzakereleri için Kahire'ye hareket ediyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 13:12
Hamas Heyeti Kahire'ye Gidiyor

Hamas Heyeti Kahire'ye Yola Çıkıyor

Hamas Hareketi, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takasına yönelik müzakerelere ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere bu akşam Kahire'ye hareket edeceğini açıkladı.

Müzakereler İçin Mısır'a Gidiyorlar

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet Er-Rişk, yaptığı açıklamada, Hamas heyetinin Mısır ve Katarlı arabulucuların talebi doğrultusunda Kahire'ye gideceğini bildirdi. Rişk, heyetin başkanlığını Halil el-Hayye'nin yürüteceğini ifade etti.

ABD ve BM Kararlarına Bağlılık Vurgusu

Rişk, Hamas'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın önerisi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına bağlı kalacağına dikkat çekti. Ayrıca, varılacak anlaşmanın hayata geçirilmesi için İsrail'in baskı altına alınması gerektiğini vurguladı.

İsrail Heyeti de Kahire'de

Hamas heyetinin Kahire'ye hareketinden önce, İsrail güvenlik heyeti ve ABD temsilcileri de müzakerelere katılmak üzere iki gün önce Kahire'ye ulaşmıştı. Ateşkes görüşmelerinin bu akşam veya en geç yarın başlaması bekleniyor.

Netanyahu Yeni Şartlar İstiyor

ABD Başkanı Biden, 27 Mayıs tarihinde İsrail ve Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese ilişkin bir öneri sunmuştu. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, bu taslağın kendi sunduğu tekliften farklı olduğunu belirterek yeni şartlar eklenmesini talep etti.

Gazze Bölgesindeki Durum

Netanyahu, Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'nun yanı sıra Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru ve Refah Sınır Kapısı'ndaki işgali sürdürmek istediğini ifade etti. Ek olarak, Hamas üyelerinin Gazze’nin kuzeyine geçişinin engellenmesini şart koştu.

Katar'daki Önceki Müzakereler

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenen müzakerelerde, Hamas ve İsrail arasında esir takası ve ateşkes sağlanması amaçlanmıştı. Hamas, süregelen müzakerelerin Netanyahu'nun yeni şartlar öne sürmesi nedeniyle tıkanmakta olduğunu belirtmişti.

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