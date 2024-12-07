Hamas Heyeti, Rusya ile Gazze'de Kalıcı Ateşkes İçin Görüştü

Hamas, Rusya ile Kalıcı Ateşkesin Yollarını Görüştü

Hamas hareketinden bir heyet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi olan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkese ulaşmanın yollarını ele aldı.

Görüşme, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk başkanlığındaki bir heyet ile Doha'da gerçekleştirildi. Yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkı üzerindeki saldırıları ve katliamları detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda, "Kalıcı ateşkese ulaşma yolları ve bölgesel gelişmelerle baş etme mekanizmaları" üzerine stratejiler tartışıldı. Ayrıca, İsrail'in Filistinlileri yerinden etme planları ve hapishanelerdeki insan hakları ihlalleri de gündeme geldi.

Bogdanov, “Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes ve insani yardım sağlanması” çağrısında bulunarak, “Filistin halkının haklarını garanti altına alacak ve devam eden İsrail ihlallerine son verecek kapsamlı bir siyasi çözüm bulmaya yönelik uluslararası çabaların önemini” vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplam 44 bin 612 Filistinli hayatını kaybetti, 105 bin 834 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce cesedin bulunduğu belirtilirken, hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapının da hedef alındığı ifade ediliyor.