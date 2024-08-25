Hamas, Hizbullah'a Saldırısı Dolayısıyla Destekte Bulundu

Hamas'tan Hizbullah'a Destek Açıklaması

Hamas, İsrail'in stratejik hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği nitelikli büyük saldırı sebebiyle Hizbullah'ı kutladı. Örgüt, bu saldırının ardından İsrail'in Lübnan'daki gerilimi artırmasını kınadı.

Suikaste Misilleme

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, Tel Aviv’in Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'e yönelik düzenlediği suikasta yanıt olarak, Hizbullah'ın İsrail derinliklerindeki stratejik hedeflere karşılık vermesini tebrik etti. Hamas, bu eylemi, İsrail'e atılmış güçlü bir tokat olduğunu ve Tel Aviv'e, "Filistin ile Lübnan halkına karşı işlediği suçların cezasız kalmayacağı" mesajı vermek olarak değerlendirdi.

ABD'nin Rolü ve Gerilim Tırmanışı

Hamas’ın açıklamasında ayrıca, Filistin, Lübnan, Yemen ve Irak'ta süregelen saldırılar ve işlenen suçlardan dolayı ABD'nin sorumluluğunun altı çizildi. Düzenlenen saldırının, bölgedeki gerilimleri daha da artırması bekleniyor.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

İsrail ordusu, Hizbullah'ın planladığı saldırılara karşı Lübnan'a 'önleyici saldırı' başlattığını duyurdu. Bunun hemen ardından Hizbullah, 30 Temmuz'da Beyrut'taki komutanına yönelik suikaste misilleme olarak, 320 roket ve bir dizi insansız hava aracıyla İsrail hedeflerine saldırdığını açıkladı.

İsrail ordusu, bu sabah gerçekleştirilen saldırılarda 100 kadar savaş uçağının kullanıldığı ve 40 füze rampasının hedef alındığını öne sürdü.