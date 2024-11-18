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Hamas, Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif'in Ölümünü Kınadı

Hamas, Lübnan'da Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif'in öldürülmesini insani bir felaket olarak nitelendirerek kınadı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 04:05
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 04:05
Hamas, Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif'in Ölümünü Kınadı

Hamas, Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif'in Ölümünü Kınadı

Hamas Hareketi, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırıda Hizbullah Sözcüsü ve Medya Sorumlusu Muhammed Afif'in hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı.

Yayımlanan taziye mesajında Hamas, bu saldırıyı insanlık dışı bir eylem olarak tanımladı. Mesajda "Siyonist düşmanın bu alçakça suçu işlemesini kınıyoruz. Siyasi bir medya şahsiyetinin öldürülmesi, direnişin sesini susturmayacak,” ifadeleri yer aldı.

Saldırının insanlık dışı bir eylem olarak değerlendirildiği mesajda, "İşgalci terör rejiminin bu suç politikası, özgür direniş güçlerini bu faşist işgalcinin topraklarımızdan ve kutsallarımızdan sarkıp atma hedefinden alıkoyamayacaktır." denildi.

Hamas ayrıca, Afif’in, Beyrut’un güneyinden, İsrail’in Lübnan’a yönelik barbar saldırılarının en yoğun olduğu zamanlarda yaptığı cesur açıklamalarla direnişin güçlü sesi olduğunu vurguladı. Bu açıklamalarla işgalciyi rahatsız ettiğini ve onun sahte anlatısına darbe indirdiğini ifade etti.

Hizbullah, Taziye Mesajı Yayınladı

Hizbullah da Muhammed Afif için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Hizbullah’ın Medya Sorumlusu Muhammed Afif en-Nebulsi’yi, en seçkin direnişçi kardeşleriyle Siyonist düşmanın düzenlediği alçakça saldırıda kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Afif, direnişin sesi ve medya cephesindeki mücadelenin temel taşlarından biriydi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Afif’in "cesur ve kararlı duruşuyla İsrail’in medya propagandasına karşı direnişin sesini duyurmayı ve sahada yaşananları açıkça ortaya koymayı başardığı" belirtildi. İsrail, dün öğle saatlerinde Beyrut'un şehir merkezindeki Ras en-Neba'da bir binayı hedef alarak bu saldırıyı gerçekleştirdi, bu saldırıda Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif’in yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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