Hamas, İİT’yi Zorla Göçe Karşı Desteği ve Gazze'nin Yeniden İnşasını Desteklediği İçin Takdir Etti

Hamas’tan İİT’ye Teşekkür

Hamas, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Filistin'deki güncel gelişmeleri ele almak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlediği olağanüstü toplantıyı takdir etti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İİT Dışişleri Bakanları Konseyi'nin halkımıza yönelik Siyonist saldırıları, ilhak ve zorla yerinden etme planlarını görüşmek üzere Cidde'de olağanüstü toplantı düzenlemesini” memnuniyetle karşıladıkları vurgulandı. Ayrıca, Gazze'ye destek verme çağrısının altı çizildi.

Görüşmelerde Gazze’nin Yeniden İnşası Vurgusu

Açıklamaya göre, toplantıda yapılan konuşmalarda İsrail’in Filistinlilere ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarının durdurulması yönünde çağrı yapan tüm ifadelerin takdir edildiği açıklandı. Hamas, Arap ve İslam ülkelerinden “Filistin halkını desteklemek ve yanlarında durmak için pratik ve etkili adımlar atma” yönündeki çağrısını yineledi.

İslami Kutsal Mekanlar İçin Hareket Çağrısı

Söz konusu açıklamada ayrıca, İsrail’in “faşizan ve Filistin topraklarında egemenlik kurmak” amacı güden planlarına atıfta bulunuldu. Bu bağlamda, Mescid-i Aksa başta olmak üzere İslam'ın kutsal yerlerine yönelik suç teşkil eden ihlallerin durdurulması için Arap ve İslam dünyasına harekete geçme çağrısı yapıldı.