Hamas: İki İsrailli Esirin Cenazesi Bu Akşam 22.00'de Teslim Edilecek

Hamas, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın açıklamasına göre, ateşkes ve esir takası kapsamında iki İsrailli esirin cenazesi yerel saatle 22.00'de teslim edilecek.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 23:12
Ateşkes ve esir takası kapsamında yeni teslimat

Hamas, ateşkes ve esir takası kapsamında yerel saatle 22.00'de 2 İsrailli esirin cenazesinin teslim edileceğini duyurdu.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaptığı kısa açıklamada bu kararı bildirdi ancak cenazelerin teslim mekanizması ve yeri hakkında detay vermedi.

İsrail devlet televizyonu KAN gün içerisinde, "İsrail'in bu gece Gazze'den 5 esirin cenazesini teslim almaya hazırlandığı" yönünde haberler aktarmıştı.

Hamas, ateşkesin ardından 28 ölü İsrailli esirden 7'sinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla Tel Aviv yönetimine teslim etmişti.

İsrail'in saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkım nedeniyle, geriye kalan İsrailli esirlerin cenazelerinin bulunmasının zaman alacağı belirtiliyor.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’de yürürlükte olan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 2 İsrailli esirin cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC) teslim etti. Cenazelerin teslimi, Gazze kentinde gerçekleşti.

