Hamas ile Esir Takası: 6 İsrailli Esirin Serbest Bırakılması Bekleniyor

İsrail, 22 Şubat'taki esir takasında 6 İsrailli esirin serbest bırakılmasını istiyor. Müzakerelerde ilerleme kaydedildiği bildiriliyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 00:00
Hamas ile Esir Takası: 6 İsrailli Esirin Serbest Bırakılması Bekleniyor

Hamas ile yedinci esir takasının müzakereleri devam ediyor

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hamas ile esir takasının yedinci turunda hayatta olan 6 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor. İsrail, Gazze'ye insani yardım ve konteyner evlerin girişine izin verme karşılığında, bu esirlerin 22 Şubat Cumartesi günü teslim edilmesini talep ediyor.

İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberine göre, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasında serbest bırakılması planlanan hayattaki esirlerden kalan 6'sının, 22 Şubat'taki yedinci esir takası turunda salıverilmesi olasılığı gündemde. Habere göre, müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedildi.

İlk aşama için müzakerelerin ilerlemesi

İsrail güvenlik kabinesinden alınan bilgilere göre, Filistinli tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ne bazı teçhizatların girişine izin verme karşılığında, cumartesi günü tüm canlı İsrailli esirlerin serbest bırakılması için müzakerelerde kaydedilen ilerleme dikkat çekiyor. Ancak, müzakerelerin henüz kesin bir sonuca ulaşmadığı ifade ediliyor.

İsrail'in konteyner evler üzerindeki politikası

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki yükümlülüklerine uyum sağlama noktasında anlaşmazlık yaşıyor. Gazze'ye girişine izin vermediği konteyner evleri, pazarlık aracı olarak kullanma yoluna gidiyor. Müzakere sürecinde, 22 Şubat'ta yapılacak esir takasında 6 canlı esirin serbest bırakılması talep ediliyor.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddediyor

İsrail yönetiminin 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına göre, ilk aşamada 200 bin çadır ve 60 bin konteyner evin Gazze'ye girişine izin vermesi gerekmekteydi. Fakat, bu yükümlülüklerini yerine getirmemekle eleştirilen İsrail, şimdiye dek Gazze'ye yalnızca 73 bin çadırın girişine izin verdi.

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