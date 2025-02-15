Hamas ile İsrail Arasındaki Esir Takası: 369 Filistinli Esir Serbest Bırakıldı

Hamas ile İsrail Arasındaki Esir Takası Devam Ediyor

Hamas ile İsrail arasında gerçekleşen altıncı tur esir takasında 369 Filistinli esir serbest bırakıldı. Serbest kalan esirler, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ve İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Esir Takası Detayları

Bu hafta gerçekleştirilen esir takasında, Hamas, Gazze'de bulunan biri ABD-İsrail, biri Rusya-İsrail çifte vatandaşı olan üç İsrailli erkek esiri serbest bıraktı. Bunun karşılığında İsrail, toplam 369 Filistinli esiri serbest bıraktı. Böylece 19 Ocak'tan bu yana serbest kalan Filistinli esir sayısı 1,135'e ulaştı.

Serbest bırakılan 369 Filistinli esirin 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılmış kişilerdir. 333 esir ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan bireylerden oluşmaktadır. Filistin resmi haber ajansı WAFA, müebbet hapis cezası bulunan 36 esirin 29'unun Batı Şeria, 7'sinin ise Kudüslü olduğunu bildirmiştir.

Karşılama Töreni ve Kutlamalar

Serbest kalan esirler, Ramallah kentinde büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Dünyaca ünlü Filistinli şair Mahmud Derviş'in ismini taşıyan müze önünde halk, esirleri omuzlarda taşıyarak kutlama yaptı.

Öte yandan, [[İsrail ordusu]], esir takası sürecinde Batı Şeria'nın Beytunya beldesinde kutlama yapılmasını önlemek amacıyla baskınlar düzenledi.

Gazze'ye Ulaşan Esirler ve Sağlık Durumları

Serbest bırakılan Filistinli esirlerden bazıları ise Gazze Şeridi’ne gönderilerek Han Yunus kentine ulaştı. Bu esirler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Avrupa Gazze Hastanesi'ne getirildi. Bazı esirlerin sağlık durumlarının iyi olmadığı ve tedavi altına alındıkları bildirildi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşmasının Önemi

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak 2023'te yürürlüğe girmişti. İlk beş turda, toplam 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı. Anlaşma, toplamda 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esir serbest bırakılmasını öngörmektedir.