Hamas'ın Askeri Kanadı Saldırıları Üstlendi

Kassam Tugayları'ndan Açıklama

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde 30 Ağustos tarihinde düzenlenen iki saldırı, Hamas'a bağlı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından üstlenildi. Kassam Tugayları, Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki Gush Etzion ve Karmei Tzur bölgelerinde gerçekleştirilen saldırılara dair yazılı bir bildiri yayımladı.

Saldırının Detayları

30 Ağustos Cuma akşamı yaşanan olaylara ilişkin yapılan açıklamada, "Kassam Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarında Gush Etzion ve Karmei Tzur'a yönelik iki operasyonun tüm sorumluluğunu üstlenmiştir." denildi.

Taziye Mesajları

Saldırıyı düzenleyen operasyonda öldürülen Muhammed İhsan Meraka ve Zuhdi Nidal Ebu Afife için yapılan taziye mesajlarında, "Gazze'de akan kanın intikamını almak amacıyla düzenlenen saldırıda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Olayın Sonuçları

30 Ağustos tarihinde Gush Etzion ve Karmei Tzur'da eş zamanlı olarak gerçekleşen patlama ve saldırılarda dört İsrailli'nin yaralandığı bildirildi. Olay, bölgedeki gerginliğin arttığı bir dönemde gerçekleşti.