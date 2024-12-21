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Hamas'ın Kassam Tugayları, Cibaliya'da 5 İsrail Askerini Öldürdüğünü Açıkladı

Kassam Tugayları, Cibaliya Mülteci Kampı'nda 5 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 22:04
Hamas'ın Kassam Tugayları, Cibaliya'da 5 İsrail Askerini Öldürdüğünü Açıkladı

Çatışma Cibaliya Mülteci Kampı'nda Gerçekleşti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdikleri bir saldırıda 5 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Açıklamaları

Yapılan resmi açıklamada, Cibaliya'da savaşçıların 3 İsrail askerini bıçakla etkisiz hale getirerek silahlarını ele geçirdiği ifade edildi. Ayrıca, Kassam güçlerinin daha sonra bir grup İsrail askerinin sığındığı bir eve girerek “evin kapısında 2 askeri daha silahla etkisiz hale getirdikleri” belirtildi.

Yakın Mesafeden Çatışma

Kassam Tugayları'na mensup savaşçıların, Cibaliya Mülteci Kampı içerisinde İsrail askerleriyle yakın mesafeden çatışmalara girdiği de aktarıldı. Bu çatışmalar, bölgedeki gerilimi artırma potansiyeline sahip.

İsrail'in Cevabı Bekleniyor

Henüz İsrail tarafından bu iddialara yönelik herhangi bir açıklama yapılmamış olması, durumu daha da belirsiz kılmakta. Çatışmaların gelişimi ve uluslararası tepkilerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

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