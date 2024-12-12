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Hamas, İrlanda'nın UAD'de İsrail Aleyhine Açtığı Soykırım Davasına Müdahil Olmasını Memnuniyetle Karşıladı

Hamas, İrlanda’nın İsrail aleyhine UAD'de açılan soykırım davasına müdahil olma kararından duyduğu memnuniyeti açıkça belirtti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 18:13
Hamas, İrlanda'nın UAD'de İsrail Aleyhine Açtığı Soykırım Davasına Müdahil Olmasını Memnuniyetle Karşıladı

Hamas'tan İrlanda'ya Destek Mesajı

Hamas, İrlanda'nın, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açtığı "soykırım" davasına müdahil olma kararını memnuniyetle karşıladı.

Cesur Duruş ve Adalet Çağrısı

Hamas, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İrlanda'nın bu adımının Filistin meselesi konusundaki cesur duruşunu ortaya koyduğunu belirtti. Ayrıca, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlenen soykırımların gölgesinde adalet ve insan hakları değerlerinin yanında yer alındığını vurguladı.

Dünya Ülkelerine Çağrı

Açıklamada, dünyadaki tüm ülkelere, İsrail aleyhine UAD'de açılan soykırım davasına katılma ve İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurma çağrısında bulunuldu. Aynı zamanda, İsrailli liderlerin insanlığa karşı işledikleri suçların cezasız kalmaması için çaba sarf etmeleri gerektiği ifade edildi.

İrlanda'nın Müdahillik Başvurusu

İrlanda, geçtiğimiz günlerde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine UAD nezdinde açtığı soykırım davasına müdahil olmak için başvuru yapacağını duyurmuştu. İrlanda Dışişleri Bakanlığı, hükümetin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Micheal Martin'e bu başvuruyu gerçekleştirmesi için onay verdiğini açıkladı.

Bakan Martin'in Açıklaması

Bakan Martin, kararın alındığı Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği askeri eylemlerin 44 bin kişinin ölümüne ve milyonlarca sivilin yerinden edilmesine yol açtığını" belirterek, Filistin halkının topluca cezalandırıldığını ifade etti.

Güney Afrika'nın Dava Açma Girişimi

Güney Afrika, geçen yıl kasım ayında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuruda bulunmuştu. 29 Aralık 2023'te ise, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

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