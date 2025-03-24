Hamas, İsmail Berhum'un İsrail Hava Saldırısında Hayatını Kaybettiğini Duyurdu

Hamas, lider kadrosundaki siyasi büro üyesi İsmail Berhum'un, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi’ne düzenlediği hava saldırısında öldüğünü duyurdu.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde hareketin siyasi büro üyesi İsmail Berhum'u şehit vermenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde tedavi görmekteyken gerçekleştirilen korkakça bir suikast sonucu hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Hamas, hastanenin bombalanmasını, Filistin halkına karşı işlenen "siyonist savaş suçlarında" tehlikeli bir tırmanış olarak tanımlayıp, bu eylemin uluslararası hukuk ve normların açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı. İsrail ordusu, hastanenin cerrahi bölümünü hedef almıştı ve Nasır Hastanesi, Gazze'nin güneyinde en büyük hastane olarak biliniyor, çok sayıda hasta ve yaralıya ev sahipliği yapıyordu.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye başlattığı saldırılar, sağlık kuruluşlarını da kapsayarak çok sayıda hastane hizmet dışı kaldı. Toplamda, Gazze’deki 34 hastane saldırılardan etkilenerek kapatıldı.

Ateşkesi Bozan Saldırılar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak tarihinde yürürlüğe giren ateşkesi bozarak, 18 Mart sabahı itibarıyla şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Bu saldırılardan bu yana, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 670'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1200'ü aşkın kişi ise yaralandı.

Saldırılardan bu yana toplamda, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yaptığı saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısı 50 bin 21'e, yaralı sayısı ise 113 bin 274'e ulaştı.

İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise, "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımların gölgesinde başlatıldı.