Hamas, İsmail Heniyye'ye Yönelik Saldırıyı İsrail'e İthaf Etti

Hamas, İsmail Heniyye'ye Yönelik Suikastı Kınadı

Hamas, önde gelen liderlerinden İsmail Heniyye’nin Tahran’da gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Örgüt, bu saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtti.

Hizmet Hedefi ve İddialar

Hamas yetkilileri, yapılan saldırının planlı bir suikast olduğunu ifade ederken, bu durumu uluslararası topluma duyurma çağrısında bulundu. İsmail Heniyye, örgütün önemli figürlerinden biri olarak biliniyordu. İsrail’in Yanıtı Bekleniyor

Olay sonrasında İsrail hükümetinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak, durumun gelişimini takip eden gözlemciler, bu tür saldırıların bölgedeki gerginliği artırabileceği konusunda endişe taşıyor.