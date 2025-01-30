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Hamas-İsrail Arasındaki Esir Takasında Kızılhaç Konvoyu Ofer Cezaevi'nden Ayrıldı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında serbest kalan Filistinli esirler, Kızılhaç konvoyu ile Ofer Cezaevi'nden ayrıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 19:17
Hamas-İsrail Arasındaki Esir Takasında Kızılhaç Konvoyu Ofer Cezaevi'nden Ayrıldı

Esir Takasında Son Gelişmeler

Hamas ile İsrail arasındaki üçüncü tur esir takasında önemli bir adım atıldı. Serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyu, Ofer Cezaevi'nden ayrıldı.

Kızılhaç'ın Rolü

Kızılhaç, esirlerin güvenli bir şekilde taşınmasında önemli bir rol üstleniyor. Bu süreç, hem uluslararası toplumun hem de mevcut çatışma ortamının gözleri önünde gerçekleştiriliyor.

Gelişmeler ve İlerleyen Süreç

Serbest kalan esirlerin durumu, hem Filistin hem de İsrail açısından büyük önem taşıyor. Gelecek süreçte, bu esir takasının iki taraf arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

Hamas ile İsrail arasındaki üçüncü tur esir takasında serbest bırakılan Filistinli esirleri...

Hamas ile İsrail arasındaki üçüncü tur esir takasında serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyu İsrail'in Ofer Cezaevi'nden ayrıldı. Kudüs ile Ramallah arasındaki Ofer Cezaevi'nden ayrılan konvoy Ramallah'a doğru yola çıktı.

Hamas ile İsrail arasındaki üçüncü tur esir takasında serbest bırakılan Filistinli esirleri...

Hamas ile İsrail arasındaki üçüncü tur esir takasında serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyu İsrail'in Ofer Cezaevi'nden ayrıldı. Kudüs ile Ramallah arasındaki Ofer Cezaevi'nden ayrılan konvoy Ramallah'a doğru yola çıktı.

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