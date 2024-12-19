Hamas: İsrail Askerlerinin Gazze Uygulamaları Savaş Suçlarının Yeni Kanıtı

Hamas, İsrail Ordusunun Gazze'deki Uygulamalarını Savaş Suçları Olarak Nitelendirdi

Hamas, İsrail askerlerinin Gazze'de uyguladığı yöntemlere ilişkin yaptığı açıklamada, bunları benzeri görülmemiş savaş suçlarının yeni kanıtı olarak değerlendirdi. Örgüt, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki davranışlarının, sivil ayrım gözetmeksizin gerçekleştirilen acımasız uygulamalar olduğunu savundu.

Açıklamanın Detayları

Hamas'ın yazılı açıklamasında, İsrail ordusunun üst kademesinin ve komuta yapısının Gazze'de yürüttüğü faaliyetler hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Açıklamada, 'Terörist işgal ordusunun' tamamen organize bir etnik temizlik operasyonu yürüttüğü belirtildi.

Örgüt, ayrıca Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunarak, bu savaş suçlarını belgelemelerini ve Gazze’deki soykırımı durdurmak için gerekli adımları atmaları gerektiğini vurguladı. Hamas, savaş suçlusu olan İsrail liderlerinin yargılanması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

İsrail Ordusunun İtirafları

Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda görevli İsrail askerlerinin bölgede sivil ayrım gözetmeksizin herkesin hedef alındığını itiraf ettiği öne sürüldü. Bir komutan, 'Sahadaki kuvvetler buraya ceset hattı diyor.' şeklinde ifadeler kullandı.

İsrail ordusu içindeki bir başka subay, 'Tümen komutanı bu bölgeyi ölüm bölgesi olarak belirledi. Giren herkes vuruluyor.' diyerek, sivilleri hedef almanın sistematik hale geldiğini belirtti.

252. Tümen’den bir asker de, ‘Emir açıktı, köprüyü geçip Netzarim koridoruna giren herkesin kafasına bir kurşun sıkılıyor.’

Bu açıklamalar, İsrail ordusunun Gazze'deki eylemleri ve bunların uluslararası hukuka uygunluğu yolundaki tartışmaları daha da alevlendirecek gibi görünüyor.