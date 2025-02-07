Hamas: İsrail Ateşkes Anlaşmasını İhlal Ediyor

Hamas, İsrail'in İnsani Protokolü Geciktirdiğini Duyurdu

Hamas, İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının "insani protokolünü" uygulamakta gecikmeler yaşadığını ileri sürdü. Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail, özellikle barınma, çadırlar, enkaz kaldırma ekipmanları, yakıt ve restorasyon talepleri gibi konularda insani protokolü hala geciktiriyor." ifadelerini kullandı.

Kanu, Mısır ve Katar arabulucularından, İsrail'i insani protokolü uygulamaya ikna etmeleri için baskı yapmalarını talep etti. Ayrıca, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının Filistin halkının çıkarları doğrultusunda uygulanmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Gazze'deki Durum Felaket

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı basın toplantısında, anlaşmanın üzerinden yaklaşık 20 gün geçmesine rağmen, İsrail'in insani protokolü kasıtlı olarak geciktirdiğini belirtti. Maruf, bölgede insani koşulların hala "felaket" düzeyde olduğunu ve İsrail'in Gazze'ye sahra hastanesi ile tıbbi ekipmanların sağlanması konusundaki oyalama tavırlarını gündeme getirdi.

İsrail basınına göre ise, Hamas'ın yükümlülükleri yerine getirilmediği için esirlerin isimlerini açıklamadığı bildirildi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Netanyahu’nun esir takasının 5’inci turunu Washington’dan takip edeceği belirtildi.

Esir Değişimi ve Asker Takviyesi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne asker takviyesi yapıldığı ve bu takviyenin esir takasının 5’inci turuna hazırlık amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. 7 Ekim 2023'ten 19 Ocak'a kadar süren saldırılarda, Gazze'deki altyapının %88'inin yok olduğu ve 61 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.