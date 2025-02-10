Hamas: İsrail Ateşkes Anlaşmasını İhlal Etti

Hamas, İsrail’in Ateşkes Anlaşmasını İhlal Ettiğini Açıkladı

Hamas, İsrail'in 19 Ocak tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının dört maddesini ihlal ettiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in ateşkes karşısındaki taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle hafta sonu planlanan esir takasını askıya aldığını belirtti.

Açıklamalar ve İhlaller

Açıklamada, Kassam Tugaylarının, esir takasının tarihinden 5 gün önce askıya alma kararını duyurduğu ifade edildi. Bu durumun, arabulucu ülkeler için İsrail’e ateşkes maddelerine bağlı kalması için baskı kurma fırsatı sağladığı belirtildi.

Hamas, ateşkes anlaşmasının tüm maddelerine sadık kaldığını ve 'üzerimize düşen tüm sorumlulukları belirlenen zamanda yerine getirdiğimizi' vurguladı. Öte yandan, İsrail'in söz konusu ihlalleri şu şekilde sıralandı:

Yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönüşlerinin geciktirilmesi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillere karşı hava saldırıları ve ateş açılması.

Barınma malzemelerinin Gazze’ye girişine izin verilmemesi.

Tıbbi malzeme ve ilaçların Gazze’ye girişinde gecikmeler yaşanması.

Esir Takası Süreci

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta yapılması beklenen esir takasının İsrail'in taahhütlerini yerine getirmemesi nedeni ile askıya alındığını ifade etti.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12:15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma çerçevesinde 27 Ocak tarihinde, Netzarim Koridoru üzerinden Gazze’deki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine izin verilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat’ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı. İlk beş esir takasında, 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esirin serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük süreçte toplamda 1900’den fazla Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.