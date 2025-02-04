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Hamas: İsrail Ateşkes Anlaşmasının İnsani Protokolünü Uygulamıyor

Hamas, İsrail'in Gazze'deki ateşkes anlaşması gereği insani protokolleri ihlal ettiğini açıkladı. Gecikmeler, acil yardımları engelliyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:12
Hamas: İsrail Ateşkes Anlaşmasının İnsani Protokolünü Uygulamıyor

Hamas: İsrail Ateşkes Anlaşmasının İnsani Protokolünü Uygulamıyor

Hamas, İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasının insani protokolünü uygulamaktan kaçındığını bildirdi. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail'in barınma malzemeleri, yakıt ve enkaz kaldırma için gerekli ağır ekipmanların girişini kasıtlı olarak geciktirdiğini vurguladı.

İnsani Yardım İhtiyaçları Geciktiriliyor

Kasım, "Siyonist işgalci, ateşkes anlaşmasının insani protokolünü uygulamaktan kaçınmayı sürdürüyor. Başta çadır, karavan, yakıt ve enkaz kaldırmak için gerekli iş makineleri olmak üzere en önemli ve acil ihtiyaçların girişini kasıtlı olarak geciktirip engelliyor," ifadelerini kullandı.

Konuya dair, uygulananların üzerinde anlaşmaya varılanların çok altında kaldığına dikkat çeken Kasım, yardım ve insani taahhütlerin açık bir şekilde eksik uygulandığını aktardı. Ayrıca, Katar ve Mısır gibi arabulucu ülkelere, insani protokol eksikliklerinin giderilmesi için müdahale etmeleri çağrısında bulundu.

İsrail'in Yıkıcı Saldırıları

Kasım, İsrail'in Gazze'deki yıkımının büyüklüğüne de değinerek, yardımların ateşkes anlaşmasında merkezi bir mesele olduğunu belirtti. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi'nden önceki gün yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini engellediği ve geciktirdiği bilgisi paylaşıldı.

Son olarak, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te yürürlüğe giren ateşkes öncesinde Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda, 14 binden fazlası enkaz altında olmak üzere 61 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 471 gün süren bu saldırılarda, Gazze'deki altyapının yüzde 88'inin yok olduğu ifade edildi.

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