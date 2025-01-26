DOLAR
35,67 0%
EURO
37,46 0%
ALTIN
3.180,65 0%
BITCOIN
3.741.741,02 0,12%

Hamas: İsrail, Ateşkesi İhlal Ediyor

Hamas, İsrail'in yerinden edilen Filistinlilerin dönüşünü engelleyerek ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 17:21
Hamas: İsrail, Ateşkesi İhlal Ediyor

Hamas, İsrail'in Ateşkes İhlali Hakkında Açıklama Yaptı

Hamas, İsrail'in yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesiminden kuzeydeki evlerine dönüşünü engelleyerek ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini ihlal ederek Gazze'nin güneyinden kuzeyine geçişlere izin vermemesi konusunda tepkilerini dile getirdi.

Arabulucularla Süreç Takibi

Açıklamada, bu konunun arabulucularla birlikte takip edildiği vurgulandı. Hamas, tüm sorumluluğun İsrail'de olduğunu belirterek, yerinden edilen Filistinlilerin evlerine en kısa sürede dönmelerini sağlamak amacıyla arabulucularla tam bir sorumlulukla çalıştıklarını ifade etti.

Filistin Halkının Hakları Korunmalı

Ayrıca, varılan anlaşmaların Filistin halkının çıkarlarını gözeterek ve haklarını koruyacak şekilde uygulanmasına dair Hamas'ın kararlılığına dikkat çekildi.

Güneyden Kuzeye Geçişte Engeller

İsrail güçleri, bu sabah anlaşmaya göre Gazze'nin güney ve orta kentlerinden kuzeye dönmek isteyen Filistinlilerin bulunduğu noktaya ateş açmış, bu saldırıda biri çocuk olmak üzere beş Filistinli yaralanmıştı.

Ateşkes Anlaşması Detayları

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15 itibarıyla yürürlüğe girmişti. Anlaşmaya göre, Gazze'nin güney ve orta kesimlerinden yerinden edilmiş Filistinlilerin 26 Ocak Pazar sabahından itibaren kuzey bölgelere geçebilecekleri duyurulmuştu.

Ancak, İsrail dün anlaşmanın hükümlerinin aksine, Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıkladı. İsrail Başbakanlık Ofisi de, "Arbel Yehud" isimli esirin serbest bırakılmaması bahane gösterilerek, "Yehud serbest bırakılana kadar Gazze sakinlerinin kuzeye geçmesine izin verilmeyeceği" ifadesini kullandı.

İki Taraf Arasındaki Mücadele

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Yehud'un serbest bırakılması talebini arabuluculara ilettiğini, Hamas'ın ise söz konusu esirin İslami Cihad'ın elinde olduğu için bu konuda söz vermeyeceğini belirttiğini aktardı.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Valisi Vasip Şahin, Şehit Astsubay Ufuk Akıncı'nın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu
2
Lübnan'da Kadın, İsrail Askerlerine Meydan Okudu
3
UNIFIL'den İsrail Ordusuna Uyarı: Sivillere Ateş Açmaktan Kaçının
4
İsrail İHA'sı Batı Şeria'daki Cenaze Törenine Bombalı Saldırı Düzenledi
5
İlhami Atalay'ın 'Tak Takıştır Yap Yakıştır' Sergisi Dolmabahçe Sarayı'nda Açıldı
6
Engelli Araçlarında ÖTV İstisnası Yerli Araçlara Uygulanacak
7
Amasya'da Otomobil Devrildi: 4 Kişi Yaralandı

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler