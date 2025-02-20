Hamas: İsrail, Ateşkesin İnsani Protokolünü Uygulamalı

Hamas, İsrail'den Ateşkesin Uygulanmasını Talep Ediyor

Hamas, 19 Ocak 2023'te Gazze Şeridi'nde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının insani protokolünün tüm maddelerinin uygulanmasını beklediğini duyurdu. Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "Anlaşmanın uygulanmasını tüm aşamalarıyla tamamlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Taahhütleri ve İnsan Hakları İhlalleri

Kanu, İsrail'in insani protokolün maddelerini yerine getirmesi durumunda anlaşmanın tüm aşamalarını uygulamada hazır olduklarını yineledi. Ayrıca, Gazze'de yaşanan insani krizin derinleştiğini ve İsrail'in savaş suçları işlediğini, uluslararası standartlara aykırı silahlar kullanarak Filistin halkına karşı soykırım gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Uluslararası Araştırma Talebi

Kanu, İsrail'in işlediği savaş suçlarının araştırılması için uluslararası bir komite kurulmasını talep etti ve Tel Aviv'in anlaşmaya bağlı kalması durumunda Hamas'ın da bu anlaşmaya sadık kalacağını vurguladı.

İlk Aşamanın Ardından İkinci Aşama Beklentisi

Hamas yetkilisi, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının müzakerelerine ilişkin henüz pratikte bir gelişmenin olmadığını belirtti. Kanu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasını geciktirmesiyle suçladı.

Gazze'deki Korkunç İnsanî Durum

Filistinli yetkililer, uzun süredir devam eden insani yardım engellerinin ve ağır yaşam şartlarının Gazze'deki durumu daha da kötüleştirdiğini aktarıyor. 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılar sonucunda, Gazze'deki 2,3 milyon nüfusun yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edilirken, 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bu süreçte, altyapı ve hastanelerin yanı sıra, yerinden edilenlerin barındığı okullar da saldırılarla hedef alındı.

Gazze halkı, insani yardım girişlerinin engellenmesi nedeniyle ciddi miktarda yardıma ihtiyaç duymakta, hastanelerin kapasiteleri taşarken, çadırların bile hedef alınması durumu daha da ağırlaştırmaktadır.