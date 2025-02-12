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Hamas: İsrail, Batı Şeria'daki İlhak ve Yerinden Etme Planlarını Sürdürüyor

Hamas, İsrail'in Batı Şeria'da ilhak ve zorla yerinden etme planlarına devam ettiğini duyurdu ve Filistin topraklarının parçalanmasına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 17:19
Hamas: İsrail, Batı Şeria'daki İlhak ve Yerinden Etme Planlarını Sürdürüyor

Hamas: İsrail'in İlhak Planlarına Dikkat Çekildi

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da ilhak ve zorla yerinden etme planlarına devam ettiğini bildirerek, ABD destekli İsrail'in Filistin topraklarını parça parça ele geçirme hırsına karşı uyarıda bulundu.

Yerleşim Politikalarının Etkileri

Yazılı bir açıklama yapan Hamas, "İsrail'in, Filistin topraklarını çalmaya ve ağır silahlı yerleşimcilere sunmaya dayalı yerleşim ve yerinden etme politikaları yoluyla Batı Şeria'da ilhak planını uygulamayı sürdürdüğü" ifadesini kullandı.

Toprakların Gasbı

Açıklamada, Batı Şeria'da devlet mülkü veya terk edilmiş mülk olduğu iddiasıyla toprakların çalındığı vurgulandı. Son olarak, Ramallah, Tubas ve Ürdün Vadisi bölgesindeki arazilerin çalınıp otlak alanı olarak yerleşimler lehine kullanıldığı belirtildi. Bu durum, ilhak ve kontrol planlarının hızlandırılmış bir şekilde uygulanmasının bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

Filistin Davası ve Kararlılık

Filistin davasının, ABD'nin desteğiyle İsrail'in Batı Şeria'da daha fazla toprak ele geçirme çabaları nedeniyle kritik bir aşamadan geçtiği, Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilerin ilhak ve yerinden etme planlarını engellemek için gösterdiği kararlılığın önemi vurgulandı.

İsrail Ordusu'ndan Karar

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde 8 bin 734 dönüm araziye el koyma kararı aldığı öğrenildi. Toprak sahiplerine bu karara itiraz etmeleri için bir ay süre tanındı ve bu süre genellikle İsrail mahkemeleri tarafından reddediliyor.

Bakanlıktan Birleşmiş Milletler'e Çağrı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne, İsrail’in Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasp faaliyetlerini durdurması için harekete geçmesi yönünde çağrıda bulundu.

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