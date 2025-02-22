Hamas: İsrail, Bibas Ailesi Üzerinden Yalanlar Yaymakta

Hamas, İsrail'in Bibas ailesinin direniş güçleri tarafından öldürüldüğü iddialarını yalanladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 20:28
Hamas: İsrail, Bibas Ailesi Üzerinden Yalanlar Yaymakta

Hamas Sözcüsü'nden Sert Açıklama

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail'i cenazeleri teslim edilen Bibas ailesinin 'direniş güçleri tarafından öldürüldüğüne dair yalanlar yaymakla suçladı. Kasım, yazılı açıklamasında İsrail'in, Gazze Şeridi'nde esir alınan çocukların öldüğüne dair iddialarını kınadı.

İddialar Gerçek Dışı

Kasım, 'Bibas ailesinin Hamas mensuplarınca öldürüldüğü' iddiasının, Tel Aviv'in Filistinli çocuklara karşı işlediği suçları meşrulaştırmak için oluşturulan bir yalan olduğunu belirtti. Bu tür ifadelerin, gerçeklik payı taşımadığını ve iftiradan ibaret olduğunu vurguladı.

Esirlerin Can Güvenliği Vurgusu

Hamas, direniş güçlerinin esirlerin güvenliğini en üst düzeyde sağladığını, İslami ahlak ve insani değerlere bağlı kaldıklarını ifade etti. Hatta, kadın esirlerden birinin yanındaki köpeğe bile zarar verilmediğini belirterek, bu durumun ahlaki ilkelere bağlılıklarını gösterdiğini dile getirdi.

İsrail'e Tepkiler Sürüyor

Hamas, 20 Şubat'ta esir takası anlaşması çerçevesinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etti. Teslim edilenler arasında Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas yer aldı. Hamas, bu ailelere yönelik olarak, “Çocuklarınızın size canlı dönmesini tercih ederdik ancak ordunuzun ve hükümetinizin liderleri onları öldürmeyi seçti” ifadesini kullandı.

Hamas ve İsrail Arasındaki Ateşkes Anlaşması

19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması doğrultusunda, bu hafta içinde toplam 620 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor. Anlaşma, üç aşamadan oluşmakta ve ilk aşamada 1900 Filistinli esirin serbest bırakılması planlanıyor.

Hamas, dusurdukları iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayarak, İsrail ordusunun sorumluluktan kaçmak amacıyla bu tür açıklamalarda bulunduğunu açıkladı.

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