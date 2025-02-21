Hamas, İsrail'den 602 Filistinli için serbest bırakma duyurusu yaptı

Hamas'tan Açıklama: 602 Filistinli Serbest Kalıyor

Hamas, yarın gerçekleştirilecek esir takasının 8. turunda 602 Filistinlinin serbest bırakılacağını duyurdu. Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakılacak Filistinlilere dair detayları paylaştı.

Serbest Bırakılanlar Hakkında Bilgiler

Açıklamada, serbest kalacak olan 602 Filistinlinin 50'sinin müebbet, 60'ının ağır ceza almış ve 445'inin Gazze'den olduğu bilgisi yer aldı. Bu gelişmeler, bölgedeki esir değişimleri konusunda yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan Açıklama

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, esir takasının 8. turunda 6 İsrailli esirin de serbest bırakılacağını açıkladı. Bu süreç, iki taraf arasında devam eden çatışmaların ardından önemli bir gelişme olarak kaydediliyor.