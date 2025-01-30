Hamas-İsrail Esir Takasında Üçüncü Tur: 110 Filistinli Özgürlüğüne Kavuştu

Hamas-İsrail Esir Takasının Üçüncü Turunda Özgürlüğe Kavuşan 110 Filistinli

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda 110 Filistinli esir serbest bırakıldı. Filistin Mahkumlar Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, serbest kalan esirlerden 30'u çocuk, 32'si müebbet hapis cezası almış ve 48'i ağır hapis cezasına çarptırılmış durumda.

Serbest bırakılan 110 Filistinli esir arasında 66'sı Ramallah'a, 20'si ise Gazze'ye geçti. Filistinli 66 esiri taşıyan Kızılhaç konvoyu, Batı Şeria'daki Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrıldıktan sonra Beytunya beldesinden geçerek Ramallah'taki Tervihi Meydanı'na ulaştı.

Ramallah'ta Coşkulu Karşılama

Burada binlerce Filistinli, havai fişekler ve tekbirlerle konvoyu büyük bir coşkuyla karşıladı. Konvoyun meydana ulaşması zorlukla gerçekleşti. Otobüslerden inen Filistinli esirler, soydaşlarının omuzlarında taşındı. Ramallah'taki bir tesiste yapılan sağlık kontrollerinde, esirlerin çoğunun zayıfladığı, bazılarının ise yürümekte zorlandığı belirtildi.

Sağlık kontrollerinin ardından omuzlarda tekbirlerle dışarı çıkarak aileleriyle buluşan esirler, duygusal anlar yaşadı.

Gazze'ye Ulaşan 20 Esir

Serbest bırakılan 20 Filistinli esir, Gazze Şeridi'ne ulaştı. Burada sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesi'ne nakledildikleri bildirildi.

Esir takasının ilk iki turunda toplam 290 Filistinli ve 7 İsrailli esir serbest bırakılmıştı. Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması ise 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda 110 Filistinli esir özgürlüğe kavuştu. Filistin Mahkumlar Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 30'u çocuk, 32'si müebbet hapis ve 48'i ağır hapis cezasına çarptırılmış 110 Filistinli esir serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 110 Filistinli esirden 66'sı Ramallah'a geçti. Filistinli esirler, burada yakınları tarafından coşkuyla karşılandı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda 110 Filistinli esir özgürlüğe kavuştu. Filistin Mahkumlar Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 30'u çocuk, 32'si müebbet hapis ve 48'i ağır hapis cezasına çarptırılmış 110 Filistinli esir serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 110 Filistinli esirden 66'sı Ramallah'a geçti. Filistinli esirler, burada yakınları tarafından coşkuyla karşılandı.