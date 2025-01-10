Hamas: İsrail Esirlerini Ancak Takasla Geri Alabilir

Hamas: Esir Takası Olmadan Geri Alınamaz

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail'in esirlerini sadece bir takas anlaşmasıyla geri alabileceğini belirtti. El-Hamdan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu esirlerin kaderleriyle oynamakla suçlayarak, bu durumun yalnızca siyasi nedenlerle geldiğini ileri sürdü.

Kritik Takas Koşulları

Hamdan, Cezayir'de düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'le yapılacak esir takası anlaşmasının uygulanacak kuralları var. Bu kurallara göre İsrail kendi esirlerini alacak, biz de esirlerimizi alacağız. Ancak bir anlaşma olmadan, İsrail esirlerini sağ olarak geri almakta zorluk çekecektir," ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun İmaj Arayışındaki Suçlama

Netanyahu'nun, başarı imajı peşinde koşarken esirlerin kaderiyle oynadığını belirten Hamdan, "O, esirleri serbest bırakmak istemiyor ve onların öldürülmesini arzuluyor," şeklinde konuştu.

Bölgesel Tehditler ve İşgal

Hamdan, İsrail işgalinin artık sadece Filistin halkını değil, tüm bölgeyi tehdit ettiğini vurgulayarak, "Biz işgale karşı üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapıyoruz. Tüm kardeşlerimizden de bu görevlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Aksi takdirde, bu ihmal hem Filistin halkını hem de ihmalkar halkları olumsuz yönde etkiler." dedi.

Ateşkes Umudu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasında müzakerelerin sürdüğünü ve Gazze'de ateşkes anlaşmasına "çok yakın" olunduğunu ifade etmişti.

Netanyahu'nun Eleştirileri

Netanyahu, hem İsrail hem de uluslararası kamuoyundan, Hamas ile esir takası anlaşması yapmadığı için suçlanıyor. Bu konudaki muhalefet ve esirlerin aileleri, Netanyahu'yu takas anlaşmasını baltalamakla ve Hamas'la 'savaşı durdurmaya yönelik' bir anlaşma yapmak için imkansız şartlar koymakla eleştiriyor.