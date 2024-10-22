Hamas: İsrail Gazze'de Korkunç Bir Göçe Zorlama Planı Uyguluyor

Hamas'tan İtiraz: İsrail'in Göçe Zorlama Planı

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinde "dünyanın gözü önünde en korkunç göçe zorlama planlarını devreye soktuğunu" bildirdi. Yapılan açıklamada, İsrail'in işlediği "etnik temizlik suçları ve katliamların durdurulması" için global bir eylem çağrısı yapılmıştır.

Gazze'deki Saldırılar Devam Ediyor

Hamas, Gazze'nin kuzeyindeki kuşatma ve saldırılara ilişkin 18 gün süren olumsuz etkileri vurgulayarak, "Faşist işgalci İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki insanlara yönelik korkunç saldırılar planlamaktadır" dedi. Açıklamada, okullar, hastaneler ve yerinden edilen kişiler hedef alınarak gerçekleştirilen saldırıların boyutu ortaya kondu.

Uluslararası Topluma Çığlık

İsrail'in Gazze'ye yönelik uygulamalarının tüm uluslararası yasaları ihlal ettiğinin altı çizilerek, uluslararası topluma hızlı bir müdahale çağrısı yapıldı. Cibaliya, Meşru Beyt Lahiya ve Gazze'nin diğer bölgelerindeki durumun ciddiyetine dikkat çekildi.

ABD ve Batı Ülkelerine Mesaj

Aynı zamanda, Arap, İslam ve dünya toplumlarından İsrail ve onu destekleyen Batı ülkeleriyle ilgili baskı yapma çağrısı yapıldı. Hamas, "Uluslararası toplumsal sessizliğin ve ABD yönetiminin tutumunun bu suçların işlenmesine zemin hazırladığını" ifade etti.

İsrail'in Harekete Geçtiği Anlar

İsrail ordusu, 5 Ekim'de Cibaliya Mülteci Kampı'na yoğun hava saldırıları düzenlemiş ve 6 Ekim'de kara saldırılarına başlamıştır. Bu saldırılar, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi amacıyla uygulanan, "generallerin planı" olarak bilinen stratejinin bir parçasıdır.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya üzerinden bölgedeki Filistinlilere yönelik bir harita paylaşarak, gerekli boşaltmalara dair uyarılarda bulunmuştur. Hükümetin, yaklaşık bir ay önce göz önüne çıkan planda sessiz kalması ise dikkat çekmiştir.