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Hamas: İsrail Gazze'deki Soykırımı Silah Olarak Kullanıyor

Hamas, İsrail'in Gazze'de bir yılı aşkın süredir açlık ve susuzluğu silah olarak kullanarak soykırım uyguladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 22:53
Hamas: İsrail Gazze'deki Soykırımı Silah Olarak Kullanıyor

Hamas: İsrail Gazze'deki Soykırımı Silah Olarak Kullanıyor

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir yılı aşkın süredir uyguladığı politikaları "soykırım" olarak nitelendirerek, yiyecek, su ve ilaç girişine izin vermediğini bildirdi. Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, "İşgalci İsrail, halkımızı aç ve susuz bırakarak açlık ve susuzluğu silah olarak kullanmaya devam ediyor," dedi.

Kuşatma ve İnsani Yardım Eksikliği

Hamdan, Gazze'nin kuzeyinin 38 gündür kuşatma altında olduğunu ve bu süre zarfında insani yardımların girmesine izin verilmediğini vurguladı. "Bu durum, bölge halkını ve çocukları açlıktan öldürebilir,"

Savaş Suçları ve Uluslararası Tepkiler

Hamdan, İsrail'in kullandığı bu yöntemlerin yalnızca savaş suçlularının başvuracağı barbarca uygulamalar olduğunu belirterek, "Siyonist İsrail'in gerçek yüzü birçok kez dünyaya ispat edilmiştir,"

Ölü Sayısı ve Tehditler

Hamdan, son 24 saat içinde üç katliam gerçekleştiğini hatırlatarak, yalnızca Gazze kenti ve Cibaliya'da 51 kişiye hayatını kaybettiğini iletti. Gazze'deki insanlık trajedisinin, modern tarihin en kötü savaşlarından biri olduğunu vurguladı.

Uluslararası Toplumun Rolü

Hamas yetkilisi, Türkiye'nin öncülüğünde 52 ülke ile uluslararası kuruluşların, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için tedbir istemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde ciddi kararlar alınması çağrısı yaptı.

İsrail'in Hedefleri

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyine yönelik hava saldırılarının, Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik olduğunu iddia eden Hamdan, "Generaller Planı" adı altında hazırlanan bu pratiklerin, bölgedeki durumun kötüleşmesine yol açtığını öne sürdü.

Hamas, Gazze'de yaşanan insanlık dramının son bulması için uluslararası toplumun harekete geçmesini talep etti ve insani yardımların hızlandırılması çağrısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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