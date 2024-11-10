Hamas: İsrail Gazze'deki Soykırımı Silah Olarak Kullanıyor

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir yılı aşkın süredir uyguladığı politikaları "soykırım" olarak nitelendirerek, yiyecek, su ve ilaç girişine izin vermediğini bildirdi. Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, "İşgalci İsrail, halkımızı aç ve susuz bırakarak açlık ve susuzluğu silah olarak kullanmaya devam ediyor," dedi.

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