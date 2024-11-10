Hamas: İsrail Gazze'deki Soykırımı Silah Olarak Kullanıyor
Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir yılı aşkın süredir uyguladığı politikaları "soykırım" olarak nitelendirerek, yiyecek, su ve ilaç girişine izin vermediğini bildirdi. Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, "İşgalci İsrail, halkımızı aç ve susuz bırakarak açlık ve susuzluğu silah olarak kullanmaya devam ediyor," dedi.
Kuşatma ve İnsani Yardım Eksikliği
Hamdan, Gazze'nin kuzeyinin 38 gündür kuşatma altında olduğunu ve bu süre zarfında insani yardımların girmesine izin verilmediğini vurguladı. "Bu durum, bölge halkını ve çocukları açlıktan öldürebilir," Hamdan, İsrail'in kullandığı bu yöntemlerin yalnızca savaş suçlularının başvuracağı barbarca uygulamalar olduğunu belirterek, "Siyonist İsrail'in gerçek yüzü birçok kez dünyaya ispat edilmiştir," Hamdan, son 24 saat içinde üç katliam gerçekleştiğini hatırlatarak, yalnızca Gazze kenti ve Cibaliya'da 51 kişiye hayatını kaybettiğini iletti. Gazze'deki insanlık trajedisinin, modern tarihin en kötü savaşlarından biri olduğunu vurguladı. Hamas yetkilisi, Türkiye'nin öncülüğünde 52 ülke ile uluslararası kuruluşların, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için tedbir istemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde ciddi kararlar alınması çağrısı yaptı. İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyine yönelik hava saldırılarının, Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik olduğunu iddia eden Hamdan, "Generaller Planı" adı altında hazırlanan bu pratiklerin, bölgedeki durumun kötüleşmesine yol açtığını öne sürdü. Hamas, Gazze'de yaşanan insanlık dramının son bulması için uluslararası toplumun harekete geçmesini talep etti ve insani yardımların hızlandırılması çağrısında bulundu. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Savaş Suçları ve Uluslararası Tepkiler
Ölü Sayısı ve Tehditler
Uluslararası Toplumun Rolü
İsrail'in Hedefleri
Hamdan, İsrail'in kullandığı bu yöntemlerin yalnızca savaş suçlularının başvuracağı barbarca uygulamalar olduğunu belirterek, "Siyonist İsrail'in gerçek yüzü birçok kez dünyaya ispat edilmiştir," Hamdan, son 24 saat içinde üç katliam gerçekleştiğini hatırlatarak, yalnızca Gazze kenti ve Cibaliya'da 51 kişiye hayatını kaybettiğini iletti. Gazze'deki insanlık trajedisinin, modern tarihin en kötü savaşlarından biri olduğunu vurguladı. Hamas yetkilisi, Türkiye'nin öncülüğünde 52 ülke ile uluslararası kuruluşların, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için tedbir istemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde ciddi kararlar alınması çağrısı yaptı. İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyine yönelik hava saldırılarının, Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik olduğunu iddia eden Hamdan, "Generaller Planı" adı altında hazırlanan bu pratiklerin, bölgedeki durumun kötüleşmesine yol açtığını öne sürdü. Hamas, Gazze'de yaşanan insanlık dramının son bulması için uluslararası toplumun harekete geçmesini talep etti ve insani yardımların hızlandırılması çağrısında bulundu. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Hamdan, son 24 saat içinde üç katliam gerçekleştiğini hatırlatarak, yalnızca Gazze kenti ve Cibaliya'da 51 kişiye hayatını kaybettiğini iletti. Gazze'deki insanlık trajedisinin, modern tarihin en kötü savaşlarından biri olduğunu vurguladı.
Hamas yetkilisi, Türkiye'nin öncülüğünde 52 ülke ile uluslararası kuruluşların, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için tedbir istemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde ciddi kararlar alınması çağrısı yaptı.
İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyine yönelik hava saldırılarının, Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik olduğunu iddia eden Hamdan, "Generaller Planı" adı altında hazırlanan bu pratiklerin, bölgedeki durumun kötüleşmesine yol açtığını öne sürdü.
Hamas, Gazze'de yaşanan insanlık dramının son bulması için uluslararası toplumun harekete geçmesini talep etti ve insani yardımların hızlandırılması çağrısında bulundu.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.